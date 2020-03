INCASSI? VOGLIAMO DAVVERO PARLARE DI INCASSI MENTRE I CINEMA DI TUTTO IL MONDO STANNO CHIUDENDO? EPPURE IN AMERICA, FORTE DELLA SCARSA PREOCCUPAZIONE INIZIALE, LA GENTE È ANDATA IN SALA. E, CURIOSAMENTE, TUTTI E TRE I FILM IN CIMA AL BOX OFFICE PARLANO DI MORTE E DI DOLORE. AHI! “ONWARD”, UNO DEI FILM MENO RIUSCITI DELLA PIXAR, ARRIVA A UN TOTALE DI 60 MILIONI, E LÌ SI FERMERÀ. MEGLIO ''I STILL BELIEVE'', CATTO-MOVIE IN CUI TUTTI PIANGONO E PREGANO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi? Vogliamo davvero parlare di incassi mentre i cinema di tutto il mondo stanno chiudendo? Eppure questa settimana, in America, forte della scarsa preoccupazione iniziale dello stesso presidente Trump, la gente è davvero andata al cinema. Anche se molto meno del solito, visto che è stata la settimana più povera degli ultimi vent'anni. E, curiosamente, tutti e tre i film in cima al box office parlano di morte e di dolore. Ahi!

Il campione della Pixar “Onward”, che è anche uno dei film meno riusciti in assoluto della Pixar, storia di due ragazzetti elfi e nerd che cercano di rivedere il padre defunto con la magia nella sperduta provincia americana, vince la settimana con 10 milioni di dollari per un totale di 60, ma perde il 73% degli incassi dalla settimana scorsa. Si fermerà lì, credo, anche se non hanno ancora chiuso i cinema in tutto il paese.

Visto con gli occhi di oggi, non è così rassicurante vedere questi due ragazzetti americani che si portano metà corpo del padre, la parte inferiore, in giro per l’America. Aiuto! Bene è andato “I Still Believe” dei fratelli Erwin, 9,5 milioni al suo esordio, storia di un cantante cattolico, Jeremy Camp, interpretato da KJ Apa, tra fede dolore speranza. Tutti a pregare e a piangere. Film adattissimo al momento, massacrato dalla critica, ma ha portato a casa i soldi.

Disastro invece per “Bloodshot” con Vin Diesel nei panni di un soldato morto resuscitato per diventare un soldato eroe di ferro. Doveva incassare, per i produttori, 48 milioni di dollari, e ne incassa invece solo 9 con un budget di 45. Non lo vedrà nessuno nelle prossime settimane e rimarrà il trailer nelle tv americane col soldato morto che ancora combatte per chissà quanto tempo.

Un po’ come è accaduto al trailer del film di Carlo Verdone, con i medici romani che fanno gli scherzi a Papaleo malato. Oggi e temo anche la prossima stagione non così proponibile dopo questo disastro mondiale. Dall’India, intanto, si viene a sapere che sono state chiuse per due mesi tutte le sale. In America ancora non lo fanno, mi sembra, anche se ha chiuso il mitico New Beverly di Los Angeles, la sala di Quentin Tarantino, e sul sito Rotten Tomatoes potete scaricare gratis 100 grandi classici (da Taxi Driver a C’era una volta il West) del cinema. Ma da Los Angeles mandano foto e video poco rassicuranti di chi fa la fila non davanti ai supermercati, ma ai negozi di armi. Per combattere chi?

