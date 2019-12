14 dic 2019 13:13

INCONTRADA & SMEMORATA - LA SHOWGIRL CHE FRIGNA IN PRIMA SERATA PER I BULLI CHE LA INSULTANO PER I CHILI DI TROPPO, NON RICORDA QUANDO A “ZELIG” CLAUDIO BISIO LA “BULLIZZAVA” PER LE FORME POST GRAVIDANZA? A RINFRESCARLE LA MEMORIA C’È “STRISCIA” CHE RIPRENDE TUTTE LE BATTUTACCE SU FIANCHI E “DON COSCIOTTE” CHE IL COMICO LE HA INDIRIZZATO PER TANTE PUNTATE – ALL’EPOCA RIDEVA. ADESSO CHE È SUCCESSO? - VIDEO