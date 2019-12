INCONTRADA PER STRADA – VACANZE NATALIZIE IN FAMIGLIA PER LA CONDUTTRICE: LAVORA NELLA BANCARELLA DEL PADRE A BARCELLONA – VANESSA, CHE RECENTEMENTE HA EMOZIONATO CON UN MONOLOGO TV DOPO LE CRITICHE SUL PESO, HA PUBBLICATO SUI SOCIAL IL RACCONTO DELLA SUA GIORNATA. “SE SIETE A BARCELLONA, MI TROVATE SULLA GRAN VIA” – VIDEO

Da corriere.it

VANESSA INCONTRADA

Niente vacanze costose o in luoghi esotici per Vanessa Incontrada che ha scelto di tornare a Barcellona e passare il periodo natalizio con i genitori, il marito e il figlio. È stata la stessa conduttrice a pubblicare sui social il racconto della sua giornata. « Oggi mi tocca, do una mano a papà.

Se siete a Barcellona, mi trovate qui» dice mostrando in una Storia su Instagram la bancarella del padre direttamente sulla Gran Via della città catalana. La show girl, che recentemente ha emozionato con un monologo tv dopo le critiche sul peso (««La perfezione non esiste. Esistono le persone, ad alcuni puoi piacere, ad altri no, conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio» aveva raccontato in lacrime), sta trascorrendo le vacanze con il marito Rossano Laurini e il figlio Isal

