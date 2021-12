INCREDIBILE: NONOSTANTE TUTTO IL BOTOX NICOLE KIDMAN RIESCE ANCORA A MUOVERE GLI ZIGOMI E RIDERE – L’ATTRICE PROTAGONISTA CON JAVIER BARDEM DELLA SPASSOSA COMMEDIA “BEING THE RICARDOS”, DIRETTA DA AARON SORKIN – “QUESTO RUOLO NON VOLEVO PROPRIO FARLO, AVEVO UNA GRANDE PAURA. PENSAVO DI NON AVER ABBASTANZA TALENTO” - IL FILM È ISPIRATO ALLA STORIA DI LUCILLE BALL E DESI AMAZ, PROTAGONISTI DELLA SITCOM “I LOVE LUCY”. ERANO AFFIATATISSIMI SULLA SCENA MA DIETRO LE QUINTE… - VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

Nicole Kidman come non l'avete mai vista, cioè in versione ultra-comica: fa battute, inventa gag, battibecca con il partner, finisce a gambe all'aria scatenando le risate del pubblico.

Succede nel film Being The Ricardos, diretto da Aaron Sorkin (disponibile su Prime Video dal 21 dicembre) in cui la star australiana, un Oscar per la drammatica parte di Viriginia Wolf in The Hours, interpreta una diva di ieri: l'effervescente Lucille Ball, icona americana di 70 anni fa e protagonista, in coppia con il marito di origine cubana Desi Arnaz (sullo schermo è lo spagnolo Javier Bardèm), della sit com I Love Lucy, grande successo del venerdi sera sulla rete Cbs dal 1951 al 1957 e riferimento obbligato per tutte le future commedie tv realizzate con riprese dal vivo.

Ma i due attori, affiatatissimi in scena nella parte dei coniugi Ricardo e adorati dal pubblico, nella realtà avevano un rapporto tempestoso funestato dalle infedeltà di lui e destinato nel 1960 a sfociare nel divorzio.

LE PAURE

«E pensare che il ruolo di Lucille non volevo proprio farlo, avevo una grande paura: pensavo di non avere abbastanza talento per risultare all'altezza dell'originale», rivela in collegamento Nicole Kidman, 54 anni e il viso incredibilmente levigato, «alla vigilia delle riprese stavo addirittura per mollare il progetto ma poi il regista mi ha scritto una mail con pochissime parole, Puoi farcela, lo so, così ho deciso di andare avanti».

Come non capire le preoccupazioni di Nicole: la scelta di lei e Bardem all'inizio era stata contestata sui social dove Kidman era considerata un'attrice troppo drammatica mentre al collega spagnolo veniva rimproverato di aver rubato il ruolo a un attore latinoamericano come il vero Arnaz.

«Per fortuna sono stata promossa dalla figlia di Lucille, Lucie Arnaz, che ha talmente apprezzato il progetto e la mia presenza da fare la produttrice esecutiva del film», racconta Nicole, mentre Bardem ha reagito alle critiche con un'alzata di spalle: «Faccio l'attore e il mio lavoro è diventare qualcuno che non sono io... Vogliamo prendercela allora con Marlon Brando perché ha fatto un padrino siciliano, o con Meryl Streep per aver impersonato Margareth Thatcher, o con Daniel Day-Levis che ha interpretato Abramo Lincoln? Io so soltanto una cosa: al mio personaggio ho dato il massimo».

Being The Ricardos segue Ball e Arnaz nel corso di una settimana del 1951 in cui Sorkin ha condensato alcuni eventi drammatici, cruciali nella loro vita: la crisi coniugale scoppiata con la scoperta della gravidanza dell'attrice, le accuse di essere comunista piovute su di lei (in piena era maccartista di caccia alle streghe, e tra l'altro pare che lo fosse), il rischio che la rete e gli sponsor cancellassero la sit com.

«Ammiro Lucille Ball perché per tutta la vita aveva sognato di essere una grande attrice drammatica ma è entrata nella storia del cinema come una magnifica donna clown», riflette Nicole, «lei ha fatto della fragilità una forza e si è imposta in un mondo esclusivamente di uomini: a differenza di oggi non c'erano donne a capo degli studios.

Lucille è stata una pioniera. Io l'ho sentita dentro ma nello stesso tempo l'ho creata secondo la mia sensibilità».

IL DEBUTTO

Secondo l'attrice, «il film di Sorkin ha il pregio di non essere l'ennesimo bio-pic, come avevo pensato erroneamente prima di leggere la sceneggiatura: è il ritratto di due persone che, costrette a far ridere per mestiere, avevano una vita tutt' altro che divertente. Proprio come succede a moltissimi comici che lavorano duramente per divertire gli altri mentre nell'intimità soffrono».

Abituata a interpretare ruoli drammatici come, di recente, la moglie abusata nella serie Piccole bugie Bianche o la donna che si ritrova un marito assassino in The Undoing, grazie al film di Sorkin Kidman ha fatto il suo ingresso trionfale nella commedia: «È stata un'esperienza allettante e del tutto nuova», spiega l'attrice, «è bello far piangere le persone, ma farle ridere è sublime.

Una volta imparato a parlare come Lucille Ball, dopo aver visto ore e ore della sua sit com e studiato scrupolosamente le sue interviste, ci ho preso gusto. Credetemi, sul set di Being the Ricardos non volevo fermarmi più». Gloria Satta

