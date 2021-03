4 mar 2021 13:32

INCUBO COVID AL FESTIVAL - UN GIORNALISTA DEL TGR, INVIATO A SANREMO, È STATO TROVATO POSITIVO AL TEST ANTIGENICO: È STATO SOTTOPOSTO A TAMPONE MOLECOLARE E SI ATTENDONO I RISULTATI – PANICO TRA GLI INVIATI IN RIVIERA, MA PARE CHE IL GIORNALISTA NON SIA MAI ENTRATO IN SALA STAMPA…