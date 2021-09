INDIGNAZIONE A CORRENTE ALTERNATA - FILIPPO FACCI CONTRO IL CDR DEL "CORRIERE" CHE AVEVA PROTESTATO PER LA PUBBLICITÀ CON GLI AUGURI PER GLI 80 ANNI DI DELL'UTRI: "FATE RIDERE. NON SI POSSONO FARE GLI AUGURI DI COMPLEANNO A UN CONDANNATO (PAGANDO) PERCHÉ SPUNTA L'INTRANSIGENZA DI VIA SOLFERINO IGNARA DI TUTTE LE MARCHETTE DEDICATE AI LORO INSERZIONISTI: TIPO IL CELEBRE ARTICOLO DEDICATO A..."

Filippo Facci per "Libero quotidiano"

dell utri corriere

Cercavamo notizie su Alfio Sciacca, che è un giornalista del Corriere della Sera: ma google ci dava sempre risultati su un neurologo di Catania. Non è chiaro il link, anche se appartenere al Comitato di redazione di via Solferino (per anni) mette sicuramente a dura prova il sistema nervoso: a far cedere i nervi del Cdr, però, non sono le copie in calo o la perduta centralità del giornalismo cartaceo (Corriere compreso) bensì il fatto che sabato scorso, sul loro giornale, sia apparsa una pubblicità con gli auguri per gli 80 anni di Marcello Dell'Utri: tante firme e «Auguri caro Marcello», fine.

URBANO CAIRO LEGGE LA GAZZETTA 1

E non si può. Non si deve. I «walking dead» del Cdr si sono detti «a disagio» perché «chi gestisce le pubblicità dovrebbe osservare maggiore attenzione ed evitare che sorga anche il minimo dubbio sull'assoluta intransigenza del Corriere». Parole loro.

Avete capito bene: non si possono fare gli auguri di compleanno a un condannato (pagando) perché spunta la pena accessoria di via Solferino, spunta l'intransigenza evidentemente ignara di tutte le marchette (articoli, foto, redazionali) dedicate ai loro inserzionisti. Vogliamo contarle? Potreste vigilare su quelle: tipo il celebre articolo (pagina intera) dedicato a «un prosciutto a New York» presentato da un inserzionista che fa salumi e che è anche sponsor del Torino, la squadra del vostro padrone Urbano Cairo. Insomma, non c'è un altro modo di scriverlo: fate ridere.

