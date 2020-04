E INDIMENTICABILI NOTTI DELLA ROMA ANNI 80/90 RIVIVONO SU FACEBOOK - UN GRUPPO IMPERDIBILE PIENO DI FOTO E MEMORABILIA, ANEDDOTI E RICORDI DELL’EPOCA, CREATO DA MASSIMILIANO BAIOCCHI, CRISTIANO COLAIZZI, PAOLO MICIONI, MASSIMO BUONERBA, CLAUDIO CASALINI E CORRADO RIZZA. CON L'IDEA DI UNA MEGA FESTA PER IL ''LIBERA TUTTI'', MAGARI AL CIRCO MASSIMO - VIDEO: FIORELLO CHE IMITA CARMELO

FIORELLO IMITA CARMELO (ROMA BY NIGHT)

Alberto Manni (regista, sceneggiatore ma soprattuto ex dj) per Dagospia

Le indimenticabili notti della Roma anni 80/90 rivivono su Facebook grazie al gruppo VENT'ANNI DI ROMA BY NIGHT.

https://www.facebook.com/groups/1537867879838563/

dagopsia

La pagina, gestita da Massimiliano Baiocchi, Cristiano Colaizzi, Paolo Micioni, Massimo Buonerba, Claudio Casalini e Corrado Rizza, tutti straconosciuti addetti ai lavori della Roma by night, era gia’ attiva da qualche anno ma, in concomitanza del blocco “#iorestoacasa”, si e’ improvvisamente “ accesa”, raggiungendo in pochissimi giorni i cinquemila membri. Praticamente la gran parte di quelli che per vent'anni hanno frequentato e ballato nelle discoteche della Capitale. Ci sono proprio tutti: dai proprietari di locali, come Beatrice Iannozzi (Jackie O’, Histeria, Easy Going, Notorius), la famiglia Bornigia (PIper, Gilda, Alien), i Flamini - Lo Faro, ai P.R. più richiesti dell'epoca, Laura Melidoni, Paola Lucidi, Alessandra del Drago; dai dj più fighi, come Faber Cucchetti, Giancarlino, Claudio Coccoluto e Stefano Di Nicola, ad ex-pianisti di piano bar del calibro di Sergio Cammariere, Guido Morgavi e Stefano Palatresi.

le sorelle bandiera

Senza dimenticare i door selector, i barman, i camerieri, ma anche i tanti frequentatori dei locali che nel frattempo sono diventati dei noti personaggi del mondo dello spettacolo, come: Nina Soldano, Gazebo, Antonello Fassari, Nicola Guaglianone, Ilaria Moscato, Myriam Fecchi, Sebastiano Somma, Stefania Orlando, Gabriella Sassone, Jonis Bascir, Francesco Scimemi, Giovanni Benincasa, eccetera eccetera - la lista sarebbe molto lunga.

Nel gruppo, attraverso post di foto e memorabilia, vengono riproposti aneddoti e ricordi dell’epoca che, vista la massiccia partecipazione che suscitano da parte dei membri della pagina, sembrano essere rimasti scolpiti indelebilmente nella mente di tutti. Così, quello che doveva essere soltanto un amarcord per gli addetti ai lavori, si è trasformato in una meravigliosa "valvola di sfogo” per tanti.

marco trani faber cucchetti corrado rizza

Un tuffo nel passato davvero prezioso in un periodo cosi’ drammatico come quello che stiamo vivendo. Periodo che, speriamo passi presto, dandoci magari la possibilità di festeggiare il “libera tutti" con una grande festa al Circo Massimo, come suggerito da diversi, ancora instancabili, nottambuli del gruppo.

massimo buonerba dr felix