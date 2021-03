INDOVINATE UN PO'? HANNO PROVATO A MENARE BRUMOTTI - L'INVIATO DI "STRISCIA LA NOTIZIA" CHE IN SELLA A UNA BICI FIRMA I SERVIZI SUI GIRI DI SPACCIO IN TUTTA ITALIA È STATO VITTIMA DI UN'ALTRA (TENTATA) AGGRESSIONE A FIRENZE - LA TROUPE DEL TG SATIRICO DI CANALE 5 È STATA ACCERCHIATA DAI PUSHER CHE HANNO FATTO PARTIRE UNA SASSAIOLA E…

Da www.liberoquotidiano.it

BRUMOTTI

Stasera, lunedì 8 marzo, Striscia la Notizia manderà in onda le immagini dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti e la sua troupe. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci è dal 2017 che ha iniziato una difficilissima missione per liberare le piazze di tutta Italia dallo spaccio di droga e non è nuovo a subire vili aggressioni. L’ultima si è verificata una settimana fa mentre stava registrando un servizio nel Parco delle Cascine, ritenuto la più grande area di spaccio dell’intera città di Firenze.

AGGRESSIONE A BRUMOTTI A FIRENZE

A un certo punto Brumotti è stato accerchiato dai pusher, che hanno anche lanciato dei sassi contro la troupe di Striscia: per fortuna nessuno è rimasto ferito, anche perché le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, seppur i disordini siano continuati anche dopo il loro arrivo.

brumotti

“Io giravo in bici un po’ più in là - ha raccontato Brumotti - i miei operatori, cinque, hanno battuto in ritirata. Si sono asserragliati nel furgone, accerchiato. Scendere, cercare di mettere in moto e allontanarsi era troppo pericoloso. Uno finalmente è riuscito a scavalcare dall’interno, a mettersi al posto di guida e partire”.

brumotti brumotti brumotti vittorio brumotti brumotti picchiato Vittorio Oreggia Vittorio Brumotti vittorio brumotti 1 vittorio brumotti 3 vittorio brumotti 4 brumotti aggredito (di nuovo) a milano 9 BRUMOTTI BRUMOTTI VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A PESCARA vittorio brumotti e lo spaccio durante la quarantena a padova brumotti aggredito (di nuovo) a milano 10 brumotti aggredito (di nuovo) a milano 12 brumotti aggredito (di nuovo) a milano 8 brumotti