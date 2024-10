"VADO IN BRASILE, A SISTEMARE LA MIA "PATATINA". TORNERÀ COME NUOVA” – CHI E’ LA SCIO’-GIRL PRONTA AL VIAGGIO DELLA SPERANZA? -

Alberto Dandolo per Dagospia

maddalena corvaglia

"Vado in Brasile, a sistemare la mia" patatina" (si fa per dire! ndr) . Tornerà come nuova, come quando ero adolescente " così ha esclamato la showgirl prima di iniziare a registrare un programma in Rai. Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

Maddalena Corvaglia è amatissima anche in Spagna, paese nel quale si è trasferita da un paio d'anni. È facile avvisarla nei voli Palma de Majorca, (isola in cui ha scelto di vivere) - Madrid, città in cui sta portando avanti una importante trattativa professionale. La vedremo presto in qualche show di punta della tv iberica? Chi vivrà vedrà.

Le giovani truccatrici, parrucchiere e sarte di Mediaset, Rai e della rete in cui attualmente lavora si tengono ben alla larga dal comico-conduttore assai marpione. L'artista ultra cinquantenne in questione ha un debole per le ragazze molto, molto giovani e non ha remore a sbilanciarsi per concupirle. Chi è....

maddalena corvaglia56

Che fine ha fatto Francescona Cipriani? Dopo l'ospitata cult a Belve di Francesca Fagnani, la bombastica showgirl e prezzemolona tv è scomparsa dal video. I soliti ben informati dicono che sia concentratissima a cercare di rimanere gravida e che con il neo marito ci stanno dando dentro come se non vi fosse un domani!

Il famosissimo attore che sta spopolando in tv pur essendo sposato e con numerosa prole ha perso il pelo ma non il vizio, anzi il vizietto di travestirsi segretamente da donna e di farsi chiamare Melissa. Facile incrociarlo in rete ad adescare ignari maschio i! Chi è? Ah, saperlo...

maddalena corvaglia 33

A proposito di gay... Chi è quel concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello che è segretamente omosex? Ah, non saperlo...

È vera la voce secondo cui Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Gf, abbia tra le gambe un gingillo da far invidia a quello di Siffredi?

giuseppe garibaldi 67

Il rampante giornalista Mediaset Alberto D'Amico è in edicola con il suo primo imperdibile libro dal titolo "Un milione di fragili intenti" (Ed. Narrativa Santelli). Chi lo ha letto ne è rimasto rapito. D'Amico è un giornalista di lungo corso e uomo assai poliedrico e sensibile. Ha iniziato come firma economica a Italia Oggi, poi Confidenze, Striscia la notizia e ora all'informazione del Biscione. Amato dai colleghi, ha una grande passione per la cultura "ottomana"!

nina moric

Fermi tutti! Ci risiamo, Nina Moric ha una nuova e potentissima svolta mistica. Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta in centro a Milano vagare tra un banchetto e un confessionale. Si tratta di lei o di una sua sosia? Il mistero si ingrossa

