Alberto Dandolo per Dagospia

ariadna romero 1

“Avevo voglia di un orgasmo prostatico”. Così sentenziò il noto attore prima di fare un botto. Di quale “botto” si tratta?

Chi è quell’ex parlamentare mal-destro, noto in passato per le sue scorribande amorose, che convolerà a giuste nozze in Costiera amalfitana tra pochi giorni? Ah, non saperlo…

Giulia Salemi, che il prossimo anno porterà il suo nobile lato B sulla poltrona in ecopelle del "GF Vip" al posto di Sonia Bruganelli, è stata avvistata a Miami con il suo storico fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ad accompagnare la coppia c’era la mitologica Raffaella Zardo. Cosa bolle nel pentolone?

giulia salemi

Chi è quel politico della destra di governo che continua a avere una forte attrazione erotica per i tassisti? Ah, saperlo...

Chi è quel noto petroliere che continua col suo jet privato in quel di Miami? C’entra qualcosa la modella cubana Ariadna Romero?

La nota conduttrice potrebbe tornare in Rai. Il suo sponsor? “Pierfurby” Casini. Sotto i portici di Bologna raccontano che “Piercasinando” sia molto amico del di lei marito...

Cosa ci faceva tre notti fa il mitologico Rocco Siffredi a Palma di Maiorca? Un po’ di riposo prima delle nuove fatiche “continentali”?

ariadna romero 711534

A fine giugno, in quel di Parigi, verrà proiettato il film “Vera” con protagonista Vera Gemma. Ospite d’onore l’amica Monica Bellucci che per l’occasione verrà accompagnata dal suo nuovo fidanzato. Di chi si tratta?

vera gemma

raffaella zardo 3

