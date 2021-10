MAX ALLEGRI

Alberto Dandolo per Dagospia

E' gnocca, ha talento ed era persino simpatica. Era, sì. Perché gli "addetti ai livori" sostengono che Miriam Leone si sia montata la testa, atteggiandosi a diva irraggiungibile. Circondata da uno staff che la loda e la imbroda, la catanese sembra aver dimenticato il suo passato. Ora, dicono, si sente una star "impegnata". Avvisate la bella Miriam che i salamelecchi di addetti stampa, portaborsette e cicisbei di turno hanno rovinato carriere anche più promettenti...

Tra Milano, Torino ed alcune capitali dell'Est Europa gira insistente una voce relativa alle ragguardevoli misure della virtù più segreta di Massimiliano Allegri fu Angiolini. Quale? Quella tra le virtù la più indecente, per intenderci. É forse per questa ragione che alcuni amici di vecchia data di Allegri sono soliti tra loro chiamarlo "Max il cavallo"?

miriam leone

A proposito di quella tra le virtù la più indecente, a Milano da molti mesi gira una voce assai porcina che riguarderebbe il neo ballerino televisivo Andrea Iannone fu Rodriguez. Si mormora che circolino in alcune chat foto molto intime...e nelle "pose" più svariate (con abbondante uso di Photoshop). Solo un tendenzioso pettegolezzo? Ah, saperlo..

andrea iannone

Chi è quello scherzoso e sposatissimo conduttore che impazzisce per i giovanotti rudi e selvaggi? Si mormora che ami essere dominato dai suoi amanti e che nell'intimità non disdegni per-vestirsi con intimo femminile in pizzo. Di chi stiamo parlando?

Si sussurra che all'interno del cast di un longevo e fortunato programma ci sia un muscoloso morto di fama che fino a pochi mesi fa dispensava (a pagamento e senza distinzione di sesso) carnali piaceri? Ah, non saperlo...

maddalena corvaglia 9

Chi è quella star della tv che ha improvvisamente e per la prima volta avuto problemi di emorroidi?

Cosa ci faceva Maddalena Corvaglia ieri in viale Monza a Milano? E precisamente in Zona Zelig? Incontrada Vanessa (conduttrice della prossima edizione di Zelig circus) niente paura! L'ex velina ha il suo osteopata in quel quartiere, lo stesso in cui vive anche una persona a lei assai cara...Chi è?

La giovane, bionda e ambiziosa conduttrice assai amata da giornalisti "di peso" ha una segreta passione, quasi una venerazione, per la patonza. Di chi stiamo parlando?

Chi ha messo in giro la voce che a Stefano De Martino fa molto, molto sangue la bella neo single Andrea Delogu? Ah, non saperlo...

andrea delogu e stefano de martino 6

Non c'è più religione! Pare che il mitologico Raffaello Tonon abbia in nuovo e segreto amore. E pare che sia una donna. Chi sarà mai? Ah, saperlo...

raffaello tonon prima e dopo il chirurgo