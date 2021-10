elisabetta canalis

Alberto Dandolo per Dagospia

Chi è quella famosa showgirl che ama l'estero e ora neo conduttrice sposatissima che in passato ha auto un unico e grande amore che risponde al nome di Fabio Cannavaro? Ah, non saperlo...

L'ex Pupa Nora Amile è in una nuova e ascetica fase della sua vita. Si è data alla contemplazione, al buddismo e ai massaggi ayurvedici. E' diventata anche una provetta pittrice ed il suo sogno sarebbe organizzare una mostra new age con il suo grande mito. Di chi si tratta? Romina Power.

nora amile

Indovinello del secolo: cosa, o meglio chi, in passato ha unito segretamente la bombastica Cecilia Capriotti e la poliedrica Elisabetta Canalis? Forse un uomo? Ah, saperlo…

Sapete chi nella Milano visionaria e operosa è diventata un'icona lesbo di primo livello? Nientemeno che la simpatica e brava Serena Bortone! Un vero e proprio mito per il mondo lesbo più attivista e impegnato sotto la Madonnina. Le "Duomo-sessuali" milanesi sono pazze di lei!

cecilia capriotti

E' vero che in passato la statutaria Lola Ponce è stata corteggiata da una nota e bellissima professionista milanese? Come reagi' al suo serrato e passionale corteggiamento? Ah, non saperlo...

Chi è quella ex Iena, ora affermatissimo conduttore, che suole corteggiare ragazze assai giovani dalla carta di identità "borderline"?

serena bortone foto di bacco

L'ex Miss Italia stagionata, sposatissima e di stanza a Milano ha nomea di ninfomane. Si mormora che anche durante il primo lockdown era solita farsi "tamponare" segretamente da aitanti giovanotti, di preferenza latino americani. Di chi stiamo parlando?

Chi è quello sposatissimo presidente di Regione assai curvy che appena vede un filo di patonza va in una dimensione estatica? Lui crede di poter far concorrenza con il suo gingillo al mitologico Rocco Siffredi ma le sue, povere disperate amanti parlano di una dimensione che a stento raggiunge la taglia M. Chi è?

martina colombari 2

Chi è quel potente direttore, assai in ascesa, che ha un fallo così piccolo che ha pensato di ricorrere ad un intervento di falloplastica negli Stati Uniti per allungarlo? Ah, non saperlo...

Il noto giornalista, che non è ancora sceso in politica ma gode della stima di un partito in Parlamento, pare abbia più di qualche segreta passione. Quale? Ama essere sculacciato e pretende che gli vengano strizzati i capezzoli. Di solito, ricorre a note professioniste del settore. Chi è?

Lola Ponce

Un noto ministro qualche mese fa ha passato in segreto una notte assai porcina in compagnia di soli maschietti, in un paesino di campagna in provincia di Sofia, in Bulgaria. Chi è, e cosa ha combinato? Cose assai porcine, dicono.

La milf a Milano più gettonata della rete? Martina Colombari. Pare che orde di giovani e aitanti bonazzi sarebbero disposti a tutto pur trascorrere anche pochi minuti con lei…

LOLA PONCE LOLA PONCE