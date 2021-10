INFLUENCER INFLUENZATA DAL CHIRURGO PLASTICO - RIUSCITE A INDOVINARE TUTTI I RITOCCHINI CHE SI È FATTA NEGLI ANNI CHIARA FERRAGNI NEL CORSO DEGLI ANNI? “STRISCIA LA NOTIZIA” LI HA MESSI IN FILA NELLA RUBRICA “FATTI E RIFATI”: “NON HANNO PASSATO IL TEST IL NASO E GLI ZIGOMI. E NON È TUTTO…” - VIDEO

il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni

VIDEO - IL SERVIZIO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” SUI RITOCCHINI DI CHIARA FERRAGNI

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fatti-e-rifatti-chiara-ferragni-colpisce-ancora_75053.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

Sotto a chi tocca. E oggi tocca niente meno che a Chiara Ferragni, la reginetta dei social, la prima influencer d'Italia e una delle più seguite in tutto il mondo.

il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni 1

Sotto a chi tocca, dicevamo: già, perché la moglie di Fedez è finita nel mirino di Striscia la Notizia, il tutto nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di giovedì 6 ottobre, dietro al bancone la nuova e già affiatatissima coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, coppia che convince e che vince in termini di share.

il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni 9

Il punto è che Chiara Ferragni, suo malgrado, è la protagonista della ben poco ambita rubrica "Fatti e Rifatti", in cui vengono smascherati ritocchi e ritocchini dei vip. Ritocchini dai quali anche la Ferragni non sarebbe esente.

il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni 5

Il tutto, come sempre, condito dalla consueta dose di tagliente ironia e da una carrellata di immagini un pizzico imbarazzanti, tra sfottò del tg satirico e "sfondoni" pubblici della vip nel mirino. In questo caso, si sprecano le ironie sulla Ferragni per il down di Facebook, WhatsApp e soprattutto Instagram, il regno di Chiara: Striscia, infatti, maramaldeggia sulla "disperazione" della Ferragni per il blackout, almeno secondo gli utenti.

il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni 2

Poi, si arriva all'inesorabile verdetto del cosiddetto "scanner-test". E il verdetto è... affermativo, anche Chiara Ferragni si è abbondantemente rifatta.

"Non hanno passato il test naso e zigomi. Vediamo il confronto". E Striscia riscodella una vecchia foto della Ferragni in cui la "mutazione" emerge in modo lampante. "E non è tutto, anche il seno sembra aumentato". E anche in questo caso, le immagini proposte da Striscia parlano chiaro. Anzi chiarissimo...

chiara ferragni con i copricapezzoli d'oro 7 chiara ferragni chiara ferragni 3 chiara ferragni con i copricapezzoli d'oro 6 fedez e chiara ferragni chiara ferragni e i gioielli bulgari 10 baby k non mi basta piu 2 fedez si ingelosisce per il messaggio di lauro a chiara ferragni 1 chiara ferragni 2 chiara ferragni con i copricapezzoli d'oro 5 chiara ferragni e fedez ambrogino d'oro fedez chiara ferragni kim kardashian e kanye west1 chiara ferragni e fedez ambrogino d'oro 1 la villa di fedez e chiara ferragni a porto cervo 4 chiara ferragni in vacanza a porto cervo 9 fedez e chiara ferragni yacht di riccardo silva fedez e chiara ferragni a porto cervo 1 chiara ferragni e fedez 2 chiara ferragni e fedez 1 chiara ferragni, achille lauro e fedez 1 chiara ferragni fedez leone ferragosto in sardegna per chiara ferragni, fedez, achille lauro & friends chiara ferragni 3 fedez e la lingerie della moglie chiara ferragni 2 chiara ferragni e i gioielli bulgari 2 chiara ferragni e i gioielli bulgari 13 chiara ferragni 7 chiara ferragni 6 il servizio di striscia la notizia sui ritocchini di chiara ferragni 6