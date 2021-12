INNOCENTE COME BIANCANEVE, IMPETUOSA COME UNA LEONESSA: E’ EMILY WILLIS, MIGLIOR ATTRICE PORNO DEL 2021! - BARBARA COSTA: “QUEST’ANNO È LA PERFORMER CHE PIÙ HA LAVORATO. A 22 ANNI E’ GIA’ SUL TETTO DEL PORNO E DA 12 MESI IL SUO VALORE DI MERCATO E’ STABILE SUL PODIO DEI PIÙ REMUNERATIVI - NATA IN ARGENTINA, QUESTA MORMONA CHE SI GUADAGNAVA DA VIVERE VENDENDO APPARECCHI SATELLITARI PORTA A PORTA, E CHE IN PRIVATO VUOLE UOMINI PIÙ GRANDI DI LEI, RIUSCIRA’ A TENERE LO SCETTRO ANCORA A LUNGO?” - FOTOGALLERY

Barbara Costa per Dagospia

emily willis playboy (2)

Lei è innocente, candida come Biancaneve, fino a che non ha a che fare con la regina cattiva e trans! Perché allora eccola che diventa pura energia sessuale, animalesca, e fiera si fa femmina impetuosa, e nell’ansimare la più triviale, e nell’orgasmo la più plateale, e guardatela come furba sgrana i suoi occhioni davanti al nuovo porno-daddy da spennare! Lei è Emily Willis, la Miglior Attrice Porno '21, premio Oscar in carica insieme agli altri 8 che ha messo sui nuovi scaffali del suo appartamento con tre camere da letto.

Quest’anno Emily Willis, nonostante Covid e chiusure, tamponi e finalmente vaccini, è la performer che più ha lavorato, e tanto sui social e tanto sui set, divampando in lavori quali "Fairest of Them All", una porno succosa versione di Biancaneve.

La 22enne Emily Willis è già sul tetto del porno, e ce la farà a restarci? Si porno-brucerà? Come cambia la vita di una ragazza che ha già raggiunto traguardi che gran parte delle sue colleghe è destinata per tutta una pur buona carriera a sognare?

emily willis lato b

Se vinci l’Oscar del Porno quale Miglior Attrice la prima cosa che cambia è il tuo conto in banca: poche ciance, anche per una scena la più semplice prendi molto di più perché diventa tuo diritto pretendere e ottenere cachet molto più alti rispetto all’attimo prima di stringere quella statuetta nelle tue mani.

Vai di diritto in copertina, il tuo nome spicca sempre in cima, ti si spalancano le porte dei progetti i più sontuosi. Come afferma Colin Allerton, vicepresidente di "Adult Empire", colosso dello streaming porno, "Insatiable", porno premio Oscar di 5 scene tutte interpretate da Emily Willis (tra cui la sua prima di doppia penetrazione) “è tra i video più venduti e scaricati, rimane in tendenza, e non scende”.

emily willis

Adult Empire traccia il valore di mercato delle pornostar in base ai numeri di vendite e di download. E Emily Willis è da 12 mesi stabile sul podio delle più remunerative.

Una combinazione di aspetto, personalità, abilità prestazionale, ovvia sfrontatezza e amore per il sesso e esibirlo: tutto giusto, necessario, ma cos’ha, cosa deve avere una attrice porno più delle altre per sfondare?

emily willis

Per esser tra le pornostar la più seguita pure tra un pubblico giovane, rispetto a quello passato frammentato e non portato alla porno-fedeltà, e che cambia video e performer a tempo e misura di clic?

emily willis dorcel

Sono questi tutti quesiti che mi sa non hanno soluzione. Emily Willis ha ambizione fuori dal comune, se si interrogano i registi che la scelgono e con lei vogliono lavorare, registi che sono nel porno da decenni e che di ragazze ne hanno viste a caterve, registi che però ti dicono che Emily “è destinata alla celebrità” (Jules Jordan), che “se ci fosse una gara tra la sua bellezza e la sua bravura, sarebbe critico proclamare il vincitore” (Claudio Bergamin), e che “è una gran lavoratrice, è giovane ma con un temperamento già ben definito” (Julia Grandi). Tutto bello, lodevole, e però, qual è la chiave giusta per ottenere successo? Si punta sui social, su Pornhub, su determinate scene? Sullo stakanovismo? Non si sa.

emily willis e dredd

Da quando è la regina del porno, Emily Willis lavora con meno frequenza di prima, quando girava anche 5 scene a settimana. Oggi le distanzia, sebbene il suo ritmo di lavoro sia serrato, e la sera vada a letto presto per poi la mattina alzarsi prestissimo e stare a meditare un’ora prima di raggiungere i set. Emily dice che è la meditazione il suo segreto per mostrarsi così grintosa e sicura. Sarà.

emily willis playboy (3)

Altre voci di boss del porno rivelano che Emily Willis è tra le più scritturate perché non crea problemi: è il suo buon carattere la sua arma vincente. Nell’ambiente porno, al suo interno competitivo e invidioso, lei non è negativa e non fa chiacchiere, non parla male di nessuno, come non è untuosa. Lei lavora, con serietà e abnegazione. Ogni volta, dopo ogni scena, ricomincia da capo. Lei con Mick Blue da poco ha girato "Uncut", duro sesso gonzo, senza copione, e attenti che la performance in auto è senza tagli, sc*pata e servita nella sua verità.

emily willis the red room

Emily Willis accetta inusuali sfide: è la protagonista dell’anal di apertura di "The Red Room”, debutto alla regia porno di Seth Gamble, attore veterano ma vergine dietro la telecamera. Ma una che è Oscar in carica per Miglior scena lesbo a due e di gruppo, Miglior threesome etero e Miglior gang-bang di fellatio, quali considera le sue scene più riuscite? “"Oil for Days"”, ti dice Emily, “e quella con Rocco Siffredi, e quella con Jax Slayher dove succhio lo sperma dal suo ombelico”. E le peggiori? “L’anal con Dredd! Una grande fatica, dati i suoi 30 cm”.

Ma ci hanno testé riprovato, con una nuova scena, “e stavolta è stato più facile”. E Emily ammette le difficoltà che ha a girare con le donne, con le quali si scopre “poco sicura di farle stare bene. Io voglio che con me si sentano libere di esternare tutta la loro ferocia”. E ci sono scene che ambisce a fare? “Una gang-bang da record”, risponde Emily, “con me vale il detto: più siamo meglio stiamo!”.

emily willis nove oscar del porno 2021

Questa argentina (nata a San Rafael, ma a 5 anni portata negli USA, a St. George, Utah), questa mormona che si guadagnava da vivere vendendo apparecchi satellitari porta a porta, e che in privato vuole uomini più grandi di lei, sc*pamici fidati, Emily Willis, col suo corpo scolpito dalla danza (ecco una cosa che accomuna varie pornostar, la danza: hanno un simile bagaglio Valentina Nappi, Malena, Aubrey Kate, e molte altre, ma è vano associarlo al loro successo per motivarlo), un corpo armonico dacché bilanciato, senza posticce tettone né posticcio culone, l’opposto dell’acuito Kardashian-style, sarà il porno trend di questi anni '20?

