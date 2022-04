ARTICOLI CORRELATI

Lettera dell’ufficio stampa di Striscia la Notizia al “Corriere della Sera”

Gentile Cazzullo, abbiamo letto la sua risposta al lettore del Corriere molto appassionato di Flavio Insinna e dissentiamo sulla ricostruzione dei fatti. Nei famosi fuorionda ad Affari tuoi trasmessi da Striscia la notizia, il conduttore del gioco dei pacchi non si arrabbiava - arrivando fino alle bestemmie - per «lo stress che c'è dietro la macchina della televisione», ma per un «taroccamento» non riuscito del risultato finale del programma.

Ricordiamo che in quei fuorionda - al plurale perché non si è trattato di un unico caso, ma di molti documentati dal tg satirico - Striscia svelò che Insinna spingeva per modificare la selezione dei concorrenti chiedendo esplicitamente di ignorare il sorteggio (previsto dal regolamento) per scegliere concorrenti più «simpatici»: «Hanno truccato le votazioni per fare la repubblica, sennò rivotavano la monarchia, e noi non possiamo mettere nella busta cinque simpatici?».

Ma, soprattutto, sarebbe Striscia quella spietata, secondo lei? E allora Insinna che dà della «nana di merda» a una concorrente senza poi mai neanche chiederle scusa? Nel più famoso fuorionda, Insinna dice cosa avrebbero dovuto fare i responsabili del programma Affari tuoi: interrompere la registrazione e convincere la concorrente valdostana, definita appunto «nana di merda», a rifiutare l'offerta della dottoressa, anche con la violenza: «La si porta di là, la si colpisce al basso ventre e dici: "Adesso tu rientri e giochi! Perché è Raiuno non è Valle d'Aosta News. Mortacci tua!"».

Senza dimenticare la violenza verbale (e non solo) praticata contro le donne nei libri scritti dal conduttore. Le riportiamo un passaggio tratto da Neanche con un morso all'orecchio (Mondadori, 2012), capitolo «L'infermiera stronza»: «Guarda e parla con l'inevitabile rabbia che hanno a volte in corpo le donne basse, bruttine e con gli occhiali». E nel capitolo successivo si immagina addirittura la seguente scenetta: «Arriva alla sua auto, apre lo sportello e non fa in tempo a salire, arrivo da dietro, la prendo per il collo e le sbatto la faccia contro la sua automobilina nuova nuova, comprata in sedici comode rate. Perde sangue dal naso, ma non è svenuta.

La giro verso di me perché mi guardi dritto in faccia. "Oh, mi senti, mi senti? Allora senti bene brutta testa di c., non ti azzardare mai più a lasciarmi fuori dalla stanza di mio padre. Il regolamento te lo ficchi dritto su per il culo e vedrai che provi anche un po' di piacere. Ce l'hai un padre? Rispondi brutta nana stronza! E se provi a denunciarmi io domani torno e ti ammazzo con le mie mani"». Parole meditate, scritte e pubblicate in un libro. E quindi convinzioni ben radicate nel « simpatico» Flavio Insinna.

