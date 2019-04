IO E TE, DIMITRI SOPRA IL CIELO - DOPO VARI TIRA E MOLLA, CHARLOTTE CASIRAGHI SPOSA IL PADRE DI DUE DEI SUOI TRE FIGLI. LE NOZZE SI DOVEVANO CELEBRARE A PANTELLERIA NELLA VILLA DELLA SUOCERA CAROLE BOUQUET, INVECE SI TERRANNO INVECE A MONTECARLO, VISTO CHE IL GOSSIP SULLA FAMIGLIA PRINCIPESCA GARANTISCE UN TERZO DEL PIL (IL RESTO È ELUSIONE FISCALE)

Michela Proietti per www.corriere.it

dimitri rassam charlotte casiraghi

Pare ufficiale la data (tanto attesa) del matrimonio tra Charlotte Casiraghi e il produttore cinematografico Dimitri Rassam: i due fidanzati che lo scorso ottobre sono diventatati genitori di Balthazar avrebbero già messo in moto l’organizzazione per la doppia civile in programma il 1 giugno 2019. Si parla di quattro giorni di festeggiamenti: il Palazzo non ha ancora confermato la notizia, ma Paris Match, ¡Hola! e anche l’italiano Grazia rilanciano la notizia.

La coppia, che in molti davano al capolinea, è riapparsa più innamorata che mai sabato scorso a Monaco in occasione del Bal de La Rose: per la cerimonia religiosa ancora non si sa se sarà celebrata sempre negli stessi giorni nel Principato o durante l’estate, o in Provenza, nel comune francese di Saint-Remy-de -Provence , dove Charlotte ha vissuto da bambina o a Pantelleria, dove la madre del futuro sposo produce un celebre passito.

dimitri rassam charlotte casiraghi

Le date rinviate

Charlotte e Dimitri avrebbero dovuto sposarsi già la scorsa estate: si parlava addirittura di Pantelleria, l’isola dove la madre dello sposo, Carole Bouquet, produce un celebre passito. Ma in realtà, dopo alcuni sopralluoghi nell’isola, il matrimonio - vero o presunto - è sfumato. E invece ha ripreso quota il Principato di Monaco, dove sabato scorso la coppia si è abbandonata a balli e tenerezze in pubblico.

Chi è lui

Classe 1981, Dimitri Rassam è un produttore cinematografico francese. Figlio d’arte (i suoi genitori sono l’attrice Carole Bouquet e il produttore Jean Pierre Rassam) è legato dal 2016 a Charlotte Casiraghi, figlia di una delle migliori amiche di sua madre Carole. Nel 2010 Dimitri Rassam sposa Masha Novoselova, modella russa che ha sfilato anche per Victoria’s Secret.

dimitri rassam charlotte casiraghi

Nel 2011 è nata la loro prima figlia, Darya, e 5 anni più tardi i due annunciano il divorzio. Nello stesso periodo in cui Dimitri divorziava da Masha Novoselova, Charlotte Casiraghi si separava da Gad Elmaleh, l’attore da cui ha avuto suo figlio Raphael.

Chi è lei

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi (Monaco, 3 agosto 1986) è la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Benché priva di titoli nobiliari, è ottava nella linea di successione al trono di Monaco, dopo i figli del principe Alberto II di Monaco, la madre e i due fratelli maschi Andrea e Pierre.

dimitri rassam charlotte e pierre casiraghi con beatrice borromeo

Rimasta orfana di padre all’età di quattro anni nel 2011 si è fidanzata con l’attore Gad Elmaleh; la coppia ha un figlio, Raphaël, nato il 17 dicembre 2013; la relazione tra i due è terminata nell’estate del 2015. Il 25 marzo 2018 ha ufficializzato il suo fidanzamento con Dimitri Rassam e il 23 ottobre 2018 è nato a Montecarlo il loro primo figlio, Balthazar.

Il gruppo italiano

Ad animare la serata del Bal de La Rose è stato Alessandro Ristori del gruppo emiliano Portofinos, pare uno dei favoriti anche dal Principe Alberto: il frontman, vestito come un cantante anni Settanta (da Gucci), ha fatto ballare senza sosta anche Dimitri e Charlotte che lo hanno scelto per il loro wedding party. A introdurre il gruppo nel Principato sarebbe stata Beatrice Borromeo, loro fan.

charlotte casiraghi charlotte casiraghi e dimitri rassam 2 charlotte casiraghi e dimitri rassam 9 charlotte casiraghi e dimitri rassam 1 charlotte casiraghi e dimitri rassam 3 charlotte casiraghi e dimitri rassam 4 charlotte casiraghi e dimitri rassam 5 charlotte casiraghi e dimitri rassam 6 charlotte casiraghi e dimitri rassam 7 charlotte casiraghi e dimitri rassam 8