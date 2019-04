ITALIA NEL PANICO! FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN, MALFUNZIONAMENTO DALLE 12, SIA DA COMPUTER FISSO CHE DA CELLULARE - NON SONO CHIARE LE RAGIONI DEL GUASTO CHE HA INTERESSATO USA, EUROPA E MALESIA - IL PROBLEMA ARRIVA A UN MESE DAL BLOCCO PIÙ LUNGO DELLA STORIA DEI SOCIAL CHE PER OLTRE QUATTORDICI ORE TENNE IL MONDO OFFLINE...

Benedetta Perilli per www.repubblica.it

whatsapp

Prima il rallentamento, poi il blocco. Dalle ore 12 circa sono in tantissimi a registrare il malfunzionamento dei principali social, sia da computer fisso che da cellulare, e per il momento - in assenza di comunicazioni ufficiali - non sono chiare le ragioni del guasto.

Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il disservizio - localizzato inizialmente tra Stati Uniti ed Europa - si è poi concentrato soprattutto in Europa e nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia.

logo facebook

Giù dunque Instagram, Facebook, incluso il servizio di chat Messenger, e giù anche la app di messaggistica che registra il maggior numero di problemi in Italia, con picchi su Roma, Milano e Palermo e in Europa, tra Londra e Rotterdam. Sia Instagram che WhatsApp fanno parte del gruppo Facebook Inc. rispettivamente dal 2012 e dal 2014.

E' ancora una volta Twitter ad accogliere i tanti rimasti orfani della condivisione e in pochi minuti #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown sono diventati trendig topic. A seguire anche #Zuckerberg è entrato nella lista dei temi più caldi del social.

INSTAGRAM

Il down arriva a un mese dal blocco più lungo della storia dei social che per oltre quattordici ore tenne il mondo offline. Il motivo venne attribuito a un problema ai server e fu esclusa l'ipotesi di un attacco hacker.

Le tre piattaforme sono di proprietà di Facebook che sta lavorando all'integrazione delle tre piattaforme, in modo che gli utenti dell'uno o l'altro servizio possono scambiarsi messaggi tra di loro senza limite.