26 lug 2019 09:42

JERRY CALÀ DICE UNA COSA BANALISSIMA, CIOÈ CHE AL CINEMA LAVORI DI PIÙ SE SEI DI SINISTRA, E VIENE RICOPERTO DI INSULTI DA UNA DIRIGENTE PD: ''SOTTOSPECIE DI COMICO FALLITO, CRETINO SENZA TALENTO''. MA QUESTI NON SONO QUELLI CHE FANNO LA GUERRA AL ''CLIMA D'ODIO'' DIFFUSO DAL CATTIVO SALVINI? - L'ATTORE DIVENTA TRENDING TOPIC SU TWITTER PER GLI IMPROPERI CHE RICEVE, E ALLORA RISPONDE PER LE RIME: ''NON HO MAI DETTO CHE MANCO DALLE SCENE. CALCO I PALCOSCENICI 140 GIORNI L'ANNO. FORSE A CHI MI CRITICA FA SCHIFO…''