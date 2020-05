JOHNNY HALLYDAY E CATHERINE DENEUVE ERANO AMANTI – LA BOMBA DI GILLES LHOTE, BIOGRAFO DEL ROCKER FRANCESE: L’ATTRICE SAREBBE LA FANTOMATICA LADY LUCILLE, NOME MISTERIOSO CHE PER TUTTA LA VITA HA ACCOMPAGNATO IL MUSICISTA – NEL LIBRO SI PARLA DI UNA ‘AMICIZIA AMOROSA’, CHE HA RESISTITO PER QUASI SESSANT’ANNI A MARITI E FIDANZATI DI ENTRAMBI. TUTTO È INIZIATO QUANDO AVEVANO 18 ANNI E… – VIDEO

Leonardo Martinelli per www.lastampa.it

Quel nomignolo, Lady Lucille o meglio Lady L., ha planato per una vita sull’esistenza di Johnny Hallyday, rocker nostrano, idolo di una certa Francia profonda (ma non solo), morto nel 2017. L’aveva inventato lui, in onore del brano «Lucille» di Little Richard. E nascondeva il nome vero di una donna importante, con la quale aveva intrecciato una relazione duratura. Ora (ed è Gilles Lhote, biografo del cantante, a scriverlo in un libro appena uscito a Parigi, dal titolo «Lady Lucille») viene fuori una sconvolgente verità. Lady L., amante del ruspante Johnny, altri non sarebbe se non la sofisticata (e sempre riservatissima) Catherine Deneuve.

Lhote parla di un’«amicizia amorosa», intermittente ma duratura, per quasi sessant’anni, nonostante i mariti e le storie fisse dei due (che hanno comunque vissuto pure lunghi periodi da single). Riguardo a questa misteriosa Lady L. si era pensato anche a Brigitte Bardot. E invece no, tutto sarebbe iniziato quando Johnny e Catherine avevano entrambi 18 anni e s’incontrarono sul set del film «Le parigine», nel lontano 1961. Questa relazione, a intermittenza ma come un fil rouge nelle loro esistenze, sarebbe durata fino alla scomparsa del cantante. I due si sarebbero sempre sostenuti a vicenda nei dolori, nelle separazioni, nei problemi di salute.

Fu nel 1995 che Hallyday confessò il segreto a Lhote. «Lo conoscevo dal 1987 – ha raccontato il biografo al quotidiano Le Parisien -. Avevo sentito parlare di questo amore segreto con una star. E lui mi disse la verità. Ma aveva deciso di proteggerla con quel nome, Lady Lucille». Hallyday aggiunse: «Quando verrà il momento, sarebbe giusto che tu raccontassi la vera storia di Lady Lucille». Ecco, il momento sembra proprio essere arrivato. Lhote ha anche ricordato che al momento dell’inumazione del corpo di Hallyday nella sua isola del cuore, quella di Saint-Barth, nei Caraibi, «apparve una misteriosa corona di fiori con sopra il nome di Lady L.».

L’autore del libro ricorda pure una dichiarazione della Deneuve nel 1993, per i cinquant’anni di Johnny, alla rivista Paris-Match : «È per me e solo per me che Johnny canta Retiens la nuit». Sì, la storia di un uomo che ha trascorso la notte con la sua amante e le dice di trattenerla quella notte, tenerla con sé. Ovviamente i due non sono mai stati una coppia ufficiale. «Quando girarono «Le parigine» - ha rivelato Lhote –, il cantante ebbe un colpo di fulmine, ma lei stava già con Roger Vadim. Poi lui incontrò Sylvie Vartan e i due si sposarono. Le carriere di Johnny e Catherine esplosero. Ma tra il 1979 e l’inizio degli anni Ottanta erano single entrambi e allora in realtà non si nascondevano più. Uscivano la notte, soprattutto in un locale a Parigi, al Bois de Boulogne, il Martin’s. Facevano feste epiche, con Gérard Depardieu». Il libro racconta di loro come «due uccelli notturni», due «ribelli», pronti ad aiutarsi, lei «sempre presente ai suoi concerti ».

Ma i paparazzi non li hanno mai sorpresi. Secondo Lhote, «la Deneuve si nascondeva anche fra i sedili dell’auto o nel portabagagli e poi, quando erano insieme, prendevano aerei diversi per non destare sospetti. È l’unica donna che Johnny ha protetto dai media, era intoccabile».

