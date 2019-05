2 mag 2019 08:46

JUSTIN MATTERA E LA RISSA IN DIRETTA TV CON RANDI INGERMAN: "ANNI FA, DURANTE UN REALITY, RANDI DISSE CHE NON ERA PIÙ AMICA MIA. LEI MI ACCUSÒ DI ESSERE UNA RUBA-MARITI. MI AGGREDÌ IN DIRETTA TV, IO LE CHIEDEVO DI FARE I NOMI MA LEI, OVVIAMENTE, NON NE AVEVA E IO, ARRABBIATA, LE DIEDI UN PUGNO, CHE PERÒ LA REGIA TAGLIÒ. È FINITA CHE…” - FOTOGALLERY HOT