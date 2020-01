JUVE ROMA SBANCA LO SHARE (25%, 6,6 MLN), MA IL RITORNO DI ''CHI VUOL ESSER MILIARDARIO'' SI DIFENDE (14,6%) - ''L'AMICA GENIALE'' (6,9%), SCIARELLI (9%) - CHIAMBRETTI (4,4%) - PURGATORI (3,2%) - ''ITALIA'S GOT TALENT'' (5,9%) - MORENO (4,8%), PALOMBA (5,6-4,7%), GRUBER (6,4%) - 'STRISCIA' (16,8%) - E.DANIELE (22,1-18,8%) - 'FORUM' (17,1%), ISOARDI (13,2%) - VESPA (10,3%), MANNONI (7,7%) - 'IMPROVVISERAI' (3,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Roma ha conquistato 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.42 alle 24.48, sigla il 12.5% con 858.000 spettatori). Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha catturato l’attenzione di 1.309.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.994.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 795.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Atlantide Speciale – Una Chiesa, due Papi? ha registrato 616.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.9% con 1.384.000 spettatori mentre sul Nove Shall we dance? ha catturato l’attenzione di 341.000 spettatori (1.4%). Su Rai Movie Scelta d’Amore si porta all’1.8% con 455.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.574.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.8% con 1.311.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.123.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi ha appassionato 1.317.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.750.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.460.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.286.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.726.000 spettatori (6.4%). Su TV8 Guess my Age piace a 823.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.767.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.543.000 spettatori (26.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.082.000 spettatori con il 18% di share e Avanti un Altro! 4.151.000 con il 20.2% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 739.000 spettatori (3.9%) e NCIS 1.130.000 (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.8% con 512.000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato 473.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Blob segna 1.026.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 643.000 spettatori nella prima parte e 4.2% con 968.000 spettatori nella seconda. Su La7 Perception ha appassionato 211.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 558.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Sono le Venti si porta all’1.1% con 265.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 963.000 telespettatori con il 18% di share; Storie Italiane ottiene 1.229.000 spettatori con il 22.1% di share nella prima parte e 1.207.000 (18.8%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 816.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 738.000 (13.3%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla l’1.9% con 115.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 183.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 522.000 spettatori pari all’8.7% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.2% con 401.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 131.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 138.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 300.000 (4.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 307.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.513.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.489.000 telespettatori con il 17.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 438.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 916.000 (8.4%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 281.000 spettatori con il 3.5% di share, il GF Vip si porta al 6.6% con 911.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.217.000 spettatori con l’8%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 419.000 spettatori (6.3%), Quante Storie si porta al 6.1% con 807.000 spettatori e Passato e Presente al 3.8% con 581.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 135.000 spettatori con il 2% di share nella prima parte e 230.000 (1.9%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 716.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 487.000 spettatori con share del 7.5% nella prima parte, e 635.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.834.000 spettatori (13.1% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.695.000 spettatori (14.3%). La Vita in Diretta informa 2.068.000 spettatori con il 15.4% (presentazione 1.421.000 – 12.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.659.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.555.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.9% con 3.132.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.3% con 2.795.000 spettatori).

Il GF Vip è seguito da 2.461.000 spettatori (21.2%) e Amici di Maria De Filippi da 2.495.000 spettatori (21.5%). Il Segreto sigla il 20.7% con 2.421.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.1% con 2.006.000 spettatori nella prima parte, al 16.2% con 2.328.000 spettatori nella seconda e al 13.9% con 2.205.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 739.000 spettatori (5.6%), Squadra Speciale Cobra 11 565.000 (4.8%) nel primo episodio e 593.000 (4.6%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.084.000 spettatori (7.3%) nel primo episodio, 980.000 (6.8%) nel secondo e 751.000 (5.6%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 567.000 spettatori (4.6%) e il GF Vip 278.000 (2%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a 470.000 spettatori (3.8%) e Geo a 1.773.000 spettatori con il 12.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 990.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 510.000 spettatori con il 4% mentre Tagadoc 288.000 (2.2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 190.000 spettatori (1.4%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 342.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 851.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 524.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rai2 Improvviserai segna 424.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 7.7% con 633.000 spettatori. Su Italia1 I Soliti Sospetti viene visto da una media di 357.000 ascoltatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Tv Story Superstar ha segnato il 3.5% con 140.000 spettatori. Su Rai Sport il post Gara di Coppa Italia sigla l’1.9% con 313.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.164.000 (%)

Ore 20.00 5.949.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 1.983.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.909.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.542.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.076.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 3.082.000 (21,6%)

Ore 20.00 4.736.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.680.000 (14.1%)

Ore 18.30 803.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 348.000 (3.7%)

Ore 18.55 763.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 634.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.306.000 (5.4%)