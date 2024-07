KANYE BASTONATO! RAZZISMO, PORNOGRAFIA E SFRUTTAMENTO DENTRO L’AZIENDA DI KANYE WEST - IL RAPPER È STATO CITATO IN GIUDIZIO PER “TRATTAMENTI INUMANI” NEI CONFRONTI DEI SUOI DIPENDENTI (ADULTI E MINORENNI) DELL’AZIENDA "YZYVSN" - LA MOGLIE DI WEST, BIANCA CENSORI, È ACCUSATA DI AVER INVIATO PORNOGRAFIA ESPLICITA AL PERSONALE - IL RAPPER VOLEVA CREARE UNA APP PER DIFFONDERE LA SUA MUSICA. IL GRUPPO DI PROGRAMMATORI: “CI CHIAMAVA NUOVI SCHIAVI”

Estratti da repubblica.it

kanye west 5

Kanye West è stato citato in giudizio in una nuova causa che afferma che ha creato un ambiente di lavoro ostile per i suoi dipendenti adulti e minorenni, e che si riferiva a loro chiamandoli "nuovi schiavi". Secondo TMZ, il rapper e il suo ex collaboratore Milo Yiannopoulos sono stati nominati come imputati nella causa presentata a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, che afferma che West intendeva creare un'app chiamata "YZYVSN" per promuovere la sua musica rap nella primavera del 2024.

kanye west 4

Si dice che il rapper non volesse pagare società concorrenti come Tidal, Spotify e Apple Music per promuovere Vultures e Vultures 2, quindi avrebbe assunto un gruppo di sviluppatori, tra cui adulti e minorenni, e avrebbe imposto loro "lavori forzati e trattamenti crudeli, inumani o degradanti". Nella causa si sostiene che tra i dipendenti ci fossero diversi lavoratori neri, alcuni di appena 14 anni. West e Yiannopoulos sono accusati di aver costretto i loro dipendenti a lavorare lunghe ore senza paga o riposo.

kanye west 1

Si afferma anche che i manager bianchi del rapper abbiano usato un linguaggio negativo nei confronti dei lavoratori stranieri e delle minoranze per creare un ambiente di lavoro ostile. Questi manager bianchi avrebbero fatto commenti peggiorativi sull'età, razza, genere, orientamento sessuale e origine nazionale dei lavoratori nelle chat di gruppo, chiamando alcuni "schiavi" e altri "nuovi schiavi".

Inoltre, Yiannopoulos è accusato di aver inviato un messaggio con un'emoji di pelle nera/marrone a un dipendente nero mentre chiamava un lavoratore più giovane "school shooter".

kanye west bianca censori

Secondo le accuse, la moglie di West, Bianca Censori, è accusata per aver inviato pornografia esplicita al personale, accessibile ai minorenni. Avrebbe inviato il link quando West ha annunciato il lancio di una compagnia di film per adulti chiamata Yeezy Porn a fine aprile. Lei non è comunque tra gli imputati

kanye west 3 kanye west 2

(...)