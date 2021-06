KATIA RICCIARELLI SARÀ TRA I CONCORRENTI DEL PROSSIMO GRANDE FRATELLO VIP! - L’EX MOGLIE DI PIPPO BAUDO SI PREPARA A ENTRARE NELLA CASA DI CINECITTÀ E NON È LA PRIMA VOLTA CHE FARÀ UN REALITY - L'ANTICIPAZIONE DI "OGGI" BY DANDOLO

Alberto Dandolo per www.oggi.it

katia ricciarelli da diaco

Katia Ricciarelli entrerà nella Casa: il soprano più famoso d’Italia sarà nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A 75 anni, l’ex moglie di Pippo Baudo decide così di rimettersi in gioco in tv, come può anticipare in esclusiva il settimanale Oggi –

È ormai quasi fatta! Katia Ricciarelli, salvo ripensamenti o disguidi dell’ultima ora, sarà una dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si mormora infatti che il contratto della cantante lirica più famosa d’Italia sia prossimo alla firma: mancano ormai solo di una manciata di giorni!

katia ricciarelli pippo baudo 2

E NON È IL PRIMO REALITY – Si dice anche che Katia Ricciarelli sia al settimo cielo per questa nuova avventura e che non veda l’ora di entrare a movimentare la casa più spiata d’Italia. Per la Ricciarelli questo è in realtà il suo secondo reality: nel lontano 2006 partecipò a “La fattoria” riscuotendo un inaspettato quanto meritato successo…

