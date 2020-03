KATY PERRY È INCINTA DI ORLANDO BLOOM, L’ANNUNCIO È SOCIAL (ANCORA UNA VOLTA) - NESSUNA ECOGRAFIA IN STILE CHIARA FERRAGNI, MA UN VIDEOCLIP: QUELLO DEL NUOVO SINGOLO ‘NEVER WORN WHITE’, IN CUI LEI ESIBISCE IL PANCIONE – VIDEO

ALICE CASTAGNERI PER WWW.LASTAMPA.IT

katy perry

E vissero felici e contenti. La storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom continua a gonfie vele. Dopo l’annuncio delle nozze, la cantante ha rivelato sui social di essere incinta. Le voci si rincorrevano da settimane, ma oggi è arrivata la conferma della futura mamma.

Nessuna ecografia del baby raviolo in stile Chiara Ferragni, ma un videoclip: quello del nuovo singolo Never Worn White, in cui si vede chiaramente il pancione. La ballata è stata scritta da Katy con Johan Carlsson, John Ryan, Jacob Kasher Hindlin e prodotta da Carlsson. Il brano è accompagnato dal video diretto dal duo di registi parigini J.A.C.K. (Madonna, Christine and the Queens).

«Siamo felici – ha scritto sui social la star– forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese».

katy perry

I due stanno insieme da qualche anno, ma non è sempre stata una relazione rosa e fiori. Katy e Orlando si sono anche separati per un certo periodo, annunciato la temporanea rottura sempre sui social. Un tira e molla seguito – post dopo post – con apprensione dai fan che facevano il tifo per la coppia e che hanno tirato un sospiro di sollievo con l’annuncio delle nozze.

Per entrambi, però, non è la prima volta. Katy, infatti, è stata sposata con l’attore Russell Brand per circa due anni, mentre Orlando con la top model Miranda Kerr, da cui ha avuto anche un figlio, Flynn Christopher Blanchard. Ma, dato che la data del grande giorno tardava ad arrivare, c’era anche chi aveva iniziato a preoccuparsi.

katy perry 2

Probabilmente, però, è stata proprio la gravidanza a far slittare un poco il grande evento. Il momento in cui lei si è tagliata i capelli cortissimi per superare la crisi d’amore, oggi, è solo un lontanissimo ricordo. Ma di questa relazione di sali e scendi restano soprattutto – sempre e rigorosamente sui social – tracce dei momenti clou: dalla foto di loro due in accappatoio sdraiati su una scalinata durante il Festival di Cannes a quella vestiti da Babbo Natale. Aspettiamo la prossima: quella del piccolino tra le braccia di mamma e papà.

