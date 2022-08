COME FINIRÀ CON LA RETE UNICA? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI – I FRANCESI IN PRESSING: “È IL GIUSTO PASSO DA FARE, POSSIAMO ESSERE A UN PUNTO DI SVOLTA, E NON IMPORTA SE SARÀ PUBBLICA” – BOLLORÉ VUOLE MONETIZZARE, E CONTINUA A SPARARE CIFRE MONSTRE SULLA VALUTAZIONE DELLA RETE DI TIM, PIÙ DI 30 MILIARDI, MENTRE AI VALORI ATTUALI DI MERCATO TUTTA LA COMPAGNIA NE VALE 4,5…