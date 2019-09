LACRIME DI COCCODRILLO – LA FERRAGNI PUBBLICA UN VIDEO DI QUALCHE MESE FA PER FAR CAPIRE CHE EFFETTO FA IL SUO DOCUMENTARIO: FA PIANGERE! - OGGI “UNPOSTED” È STATO PRESENTATO A VENEZIA: “PER MESI HO ASPETTATO QUESTO MOMENTO, COME MI SENTIRÒ? SARÒ FELICE? ORGOGLIOSA? IMPAURITA?” – VIDEO

Roberto Damiata per www.ilgiornale.it

chiara ferragni unposted 1

È capitato spesso di vedere Chiara Ferragni commuoversi e lo ha fatto sempre in momenti di grande gioia per lei. Quando si è sposata ad esempio, oppure quando è nato Leone. Però Chiara si è trovata a versare lacrime di felicità anche ricordando la sua vita.

chiara ferragni piange per il suo documentario 2 una scena di chiara ferragni unposted

Lo ha fatto postando un video di qualche mese fa, il giorno in cui per la seconda volta ha visionato il suo film Chiara Ferragni Unposted che verrà presentato fuori concorso al Festival del cinema di Venezia mercoledì. Un lungo post ha accompagnato il video in cui Chiara racconta quello che questa sua professione costruita giorno per giorno l’ha portata a diventare. “Per mesi ho pensato a questo momento: pochi giorni prima di presentare il documentario sulla mia vita. Come mi sentirò, Sarò felice? Orgogliosa?, Impaurita? Eccitata? La creazione di questo documentario è stato il progetto più stimolante a cui abbia mai preso parte.

chiara ferragni piange per il suo documentario

Lasciare a qualcun altro, la regista Elisa Moruso, raccontare la mia storia e approfondire tutto ciò che ho vissuto è stato spaventoso ma logico - scrive nel post -. Essere in grado di mostrare a tutti come è iniziata la mia attività 10 anni fa, e che non si tratto solo di pubblicare un bel selfie è stato di estrema importanza per me. Mostrare a tutti quanto la dedizione, il duro lavoro e credere in se stessi ripaga sempre".

chiara ferragni piange per il suo documentario 1

E ancora: "Ma allo stesso tempo non aver paura di parlare degli errori che ho fatto lungo la strada, delle persone che mi hanno abbattuto e di tutte le mie insicurezze. Ho registrato questo video al aprile 2019, dopo aver visto Chiara Ferragni Unposted una delle prime volte, e sentendomi super emotiva ed estremamente felice".

chiara ferragni unposted chiara ferragni in versione insaccato 3

E conclude dicendo: "Grazie per avermi dato il potere di raccontare la mia storia, e spero che questo documentario ispiri a seguire i propri sogni, a credere in se stessi contro tutti gli altri". Anche Fedez ha voluto dire la sua sul docufilm della moglie, spendendo per lei parole dolcissime sul suo duro lavoro, e su quello che con la sua caparbietà e forza di volontà Chiara è riuscita a raggiungere.

