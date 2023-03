LACRIME DI CROCODILE ROCK – HARRY E MEGHAN HANNO INVIATO UN VIDEO ALL’ULTIMO CONCERTO DI ELTON JOHN CHE SI È TENUTO A LOS ANGELES. NEL FILMATO, IL PRINCIPE SI COMMOVUE RICORDANDO IL RAPPORTO DEL CANTANTE CON LA MADRE DIANA: “GRAZIE PER AVER INTRATTENUTO TUTTI, IN OGNI PARTE DEL MONDO, IN COSÌ TANTI ANNI DI INCREDIBILE CARRIERA. E GRAZIE PER ESSERE STATO L’AMICO CHE SEI STATO DI MIA MAMMA” – VIDEO

Il mondo cattivello dice che Elton John ha snobbato Harry d’Inghilterra e Meghan al concerto evento al Dodger Stadium di Los Angeles, l’ultima tappa negli Usa della sua tournée d’addio. Ma in ogni caso loro hanno preso bene l’esclusione e hanno addirittura inviato un video: ««Volevamo solo congratularci con te», esordisce la duchessa nella clip, proiettata in tv e sui maxi schermi. «Siamo davvero grati di aver assistito anche al tuo Farewell Tour».

E Harry, commosso: «Grazie per aver intrattenuto tutti, in ogni parte del mondo, in così tanti anni di incredibile carriera. E grazie per essere stato l’amico che sei stato di mia mamma. Grazie per essere amico nostro e grazie per essere amico dei nostri figli. Anche se questo è ufficialmente il tuo ritiro dalle scene, sappiamo bene che non sarà il tuo ultimo concerto. Ti vogliamo bene».

Come tutti sanno Elton John è stato davvero quasi un fratello per la compianta Lady D. E al suo funerale ha cantato l’indimenticabile e struggente canzone «Candle in the wind».

Secondo il reverendo di Wesley Carr invitare Elton John – come rivelato dalla BBC, si sarebbe trattato di un atto «creativo e generoso» nei confronti di milioni di persone che si sentivano «personalmente in lutto» per la morte della principessa. Elton John, che era un amico di Diana, eseguì una versione rielaborata di «Candle In The Wind». […]

