LAMBORGHINI KM ZERO – ELETTRA LAMBORGHINI A “LIBERO”: “NON SONO UNA MANGIAUOMINI, A BOLOGNA MI CONOSCONO COME UNA FIGA DI LEGNO. SECONDO ME MENO LA DAI E PIÙ SEI FIGA” - SUL DIBATTITO IRROMPE VITTORIO FELTRI: “IL SEGRETO DELLA FELICITÀ È NON DARLA? PER ME INVECE È NON PRENDERLA…” – VIDEO: QUANDO LIMONAVA NUDA NELLA VASCA DA BAGNO A "GEORDIE SHORE"

Antonella Luppoli per “Libero Quotidiano”

Da martedì alle 22 su MTV (canale 130 di Sky) Elettra Lamborghini-Twerking Queen.

Perché un documentario sulla sua vita?

«Ho pensato fosse arrivato il momento per soddisfare i desideri dei miei fan. Ho scelto di farlo con Mtv perché è una garanzia, lavoro con loro da tempo e mi fido».

Ha detto no anche a qualche reality?

«Sì. Non volevo mettermi a nudo».

Sui social però lo fa spesso...

«(Ride, ndr) Ultimamente sono "più coperta". Credo che a ogni età corrisponda un modo di essere e di mostrarsi. Ho 25 anni ma mi sento un po' vecchia. Detto questo posso mostrare ancora, no? (ride, ndr)».

Cosa scoprirà la gente di lei guardando Mtv?

«Tutto quello che non faccio vedere sui social. Questo documentario è un backstage della mia vita e della mia musica».

C' è qualcosa che ha voluto non mostrare?

«Quando andavo in giro con "la patana di fuori" (ride, ndr). Scherzo, c' è tutta me stessa e spero che si possa andare oltre tre puntate».

Le piacerebbe dare serialità al progetto?

«Perché no? Non ne abbiamo parlato».

Le diranno che ha copiato la Ferragni...

«Lo fanno tutte. Potrebbero dire allora che lei ha copiato da Kylie Jenner. Il mio prodotto è diverso: è un docu-reality su me stessa».

È davvero la regina del twerking?

«Sì, sono "portatrice sana di twerking"».

Dopo il documentario, cosa ci sarà?

«Musica e tv. Sto lavorando a nuovi progetti musicali e non solo... Sono tornata da poco da Miami e ora voglio stare in Italia per un po'».

Italia, musica, tv... il Festival di Sanremo?

«Chissà...».

Si vocifera che sarà in gara, lo sa?

«Si dicono tante cose... non posso dire nulla»

Cosa guarda in tv?

«Non guardo la tv, neanche Netflix. Trovo sia una perdita di tempo».

Ascolta musica italiana?

«La mia (ride, ndr). No, solo reggaeton».

Rifarebbe The Voice of Italy o preferirebbe una chiamata da Amici della De Filippi?

«Amici lo farei. Mi piace aiutare i ragazzi e mi riempie d' orgoglio quando riescono a fare quello che vogliono fare. The Voice mi ha aiutato a crescere come persona».

Ha un cognome "ingombrante"...

«Sì. Se avessi potuto lo avrei cambiato. Non è semplice: ti chiedi se le persone si avvicinano a te per come sei o per come ti chiami. In realtà, sono "pane, burro e marmellata" (canticchia sorridendo, ndr), una normale. Conosco persone che ostentano ricchezza ma che in fondo non sono felici. In Italia c' è un po' di invidia sociale ma me la cavo sempre con la simpatia».

Le pesa di più ora o quando era ragazza?

«Ora. Prima ero solo Elettra. Le persone pensano che sia un nome d' arte e invece è il mio».

Se non avesse fatto questo lavoro, cosa avrebbe fatto?

«Medicina o psicologia. Mi piace ascoltare. Ero brava a scuola. Studiavo poco ma andavo benissimo. Creavo problemi, non sul profitto».

Era irrequieta?

«Molto».

Anche nei sentimenti lo è?

«No, oggi sono innamorata. Non sono una mangiauomini come tanti mi etichettano, a Bologna mi conoscono come una "figa di legno". Da ragazzina avevo un' amica del cuore che stava con un ragazzo da tre anni senza avergliela mai data. Per me, era invincibile».

Una santerellina?

«Secondo me, meno la dai e più sei figa. Dico sempre che sono "una Lamborghini km zero". E consiglio a tutte le ragazze di fare così».

Quanti uomini ha avuto?

«Non si possono contare. Dopo 6 mesi li mollavo senza averci fatto niente. Dicevo ai fidanzatini che non gliel' avrei data finché non fossi stata sicura dei miei sentimenti. Se uno ti ama, ti ama a prescindere».

È bolognese, voterà alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna?

«Sì, ancora non so per chi. La mia famiglia mi ha sempre insegnato che bisogna andare a votare e l' ho sempre fatto».

Le hanno chiesto di buttarsi in politica?

«Non è il mio. Sto bene dove sto: a fare la cantante e a twerkare».

