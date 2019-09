LA LAMBORGHINI SGOMMA A VENEZIA – LA BUZZICONA EREDITIERA SFILA SUL RED CARPET CON UN ABITO BLU “ELETTRA”, OVVIAMENTE CON STRABORDANTI GHIANDOLE MAMMARIE IN BELLA MOSTRA - MA IL MEGLIO È ARRIVATO QUANDO HA VOLTATO LE SPALLE AGLI OBIETTIVI DEI FOTOGRAFI - AMORALE DELLA FAVA: OTTIMO IL LAVORO DEL CHIRURGO PLASTICO GIACOMO URTIS… – VIDEO

Elettra Lamborghini con super spacco alla Mostra del Cinema di Venezia

Alla Mostra del Cinema Venezia sfila anche Elettra Lamborghini, influencer e volto tv tra i più popolari in Italia. La prosperosa ereditiera ha sfilato sul red carpet del Lido in occasione della prima di The King, il film ispirato all'Enrico V di William Shakespeare diretto da David Michôd e che vede protagonista l'acclamato Timothée Chalamet.

Ma per qualche minuto, i flash dei fotografi erano tutti per la Lamborghini, che ha incantato con un ardito abito blu e ampio décolleté in bella mostra. Il meglio, però, lo ha regalato quando ha voltato le spalle agli obiettivi: scollatura abissale, a profondità proibite ai minori.

