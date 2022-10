Alberto Dandolo per Dagospia

È una opinionista senza opinioni recentemente al centro di alcune polemiche. La signora in questione ama assai le luci della ribalta e cavalca da alcuni anni temi civilili e sociali su tutti i divanetti in ecopelle dei contenitori del Biscione. Si sussurra che esisterebbe un suo audio indirizzato ad una sua amica in cerca di fama in cui le suggerisce di simulare una storia lesbo con lei per avere i riflettori puntati addosso e una buona dose di visibilità . L' autorevole consorte della impavida opinionista è avvertito.

Fermi tutti! Ha fissato per il prossimo 3 dicembre le sue agognate nozze! Trattasi della bombastica Francesca Cipriani che finalmente dirà sì al suo ruspante fidanzato, l'imprenditore emiliano Alessandro Rossi. È già gara all'invito tra i morti di fama all'ombra della Madonnina.

È circolata in queste ore la notizia della chiusura anticipata del programma di Rete 4 Fuori dal coro condotto da Mario Giordano. Ufficialmente la trasmissione riprenderà il prossimo febbraio. Le gole profonde di Cologno Monzese parlano però di una chiusura definitiva. La ragione? Pare non sia solo una questione di alti costi. Si sussurra che la linea editoriale assai irriverente del contenitore non sia gradita ai vertici aziendali.

Anche se a riguardo "Libero" scrive: "Il programma potrebbe tornare in onda il 14 febbraio 2023. A determinare la sospensione anticipata (per adesso rimane tale) potrebbe essere stato il Mondiale di calcio in Qatar, che inizierà il 20 novembre e terminerà il 18 dicembre condizionando le scelte del pubblico. Fonti Mediaset, comunque, escludono lo stop definitivo, anche in virtù del seguito, della popolarità di Giordano e dunque degli introiti pubblicitari".

Proprio questo disgraziato sito ha recentemente rivelato la cifra record di 10 mila euro a puntata del cachet di Orietta Berti per ricoprire il ruolo di opinionista all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Eppure queste cifre record non sono una novità per le artiste "over" in televisione. La rampante Iva Zanicchi si metteva in saccoccia 18 mila euro a puntata per ricoprire lo stesso ruolo in un Grande fratello nip condotto da Barbarie D'Urso e il suo collega Malgioglio percepiva poco meno. La stessa Zanicchi in Rai per le ospitate di prima serata pare viaggiasse attorno ai 13 mila euro. Quanto avrà sborsato Milly Carlucci per averla come ballerina per mancanza di ballo? Ah, non saperlo...

E a proposito di Ballando con le stelle, chi è la ballerina che in questa ultima edizione dice di soffrire di stipsi e va in giro con vagonate di lassativi vari e in primis le mitologiche Fave di Fuca? Ah, saperlo...

È una nota conduttrice un po' in declino. Pare che stia mettendo in giro la voce che presto ritornerà a condurre una prima serata. Ma all'insaputa dei dirigenti della sua azienda! Di chi stiamo parlando? Ah, non saperlo...

Emorragia di voci storiche dal gruppo radiofonico Rtl. Hanno lasciato recentemente la nota emittente infatti Laura Ghislandi, Susanna Scalzi e Gigio D'Ambrosio. Proprio quest'ultimo ha scritto sui suoi social quanto segue :" “Amo profondamente la Radio e il mio mestiere. Ma ho deciso di interrompere la mia collaborazione con RTL 102.5. Da sempre ho bisogno di credere nelle scelte e negli obiettivi, nel rispetto e nella tutela di questa professione”. Quale la vera ragione di questo fuggi fuggi generale? Ah, saperlo...

Le solite malelingue meneghine parlano di frequenti incontri a porte chiuse in case private a Milano tra la neo ministra del Turismo Daniela Santadeche' e Matteo Renzi. Cosa si terranno da dire così spesso? I due più hanno avuto modo di incontrarsi privatamente anche in quel del Twiga al Forte questa estate. Parlano di affari o politica? O di entrambe le cose? Ah, non saperlo...

Maddalena Corvaglia si sta concedendo delle lunghe cavalcate. Ma non pensate male! La showgirl ha solo deciso di iniziare a prendere lezioni di equitazione in un noto ma defilato maneggio lombardo.

Cosa ci faceva qualche giorno fa alle prime luci dell'alba il rapper Sfera Ebbasta a pochi metri di un complesso storico di case popolari in Viale Monza a Milano in zona Gorla? Chi aspettava o chi è andato a visitare? Ah, non saperlo...

"Mio marito non mi tromba da 3 anni." sono queste le crude, lapidarie e spietate confessioni che la showgirl esterofila ha fatto ad una sua amica durante un evento mondano a latere delle ulrime sfilate di moda a Milano? Chi è?