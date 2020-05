LAPO QUATTRO STAGIONI: "AMO NAPOLI, ABBIAMO DONATO 6MILA PIZZE DESTINATE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’" - IL NIPOTE DELL'AVVOCATO RACCONTA IL SUO GESTO D'AMORE: ATTRAVERSO LA RACCOLTA BENEFICA DELLA LAPS FOUNDATION SONO ARRIVATI DEGLI AIUTI PER CHI E’ STATO MESSO IN GINOCCHIO DALLA PANDEMIA - "DI NAPOLI ADORO I COLORI E LA GENTE..."

Da www.corrieredellosport.it

lapo elkann

Un gesto d'amore nei confronti di Napoli, nonostante i colori della sua squadra del cuore siano quelli bianconeri. Lapo Elkann non ha mai nascosto la sua passione per la città, né tanto meno per la squadra, tanto che in passato ha ammesso di considerarla seconda in ordine di preferenza dopo la Juve.

Ora è arrivata l'ennesima conferma di quanto affetto provi l'imprenditore che porta avanti la dinastia della famiglia Agnelli. Sul suo profilo Twitter, infatti, ha pubblicato la fotografia di una pizza, con allegato un messaggio: "Amo Napoli, la sua gente e i suoi colori: con Fondazione LAPS abbiamo donato 6 mila pizze destinate alle famiglie in difficoltà". Così ha dato una mano a chi ne ha bisogno attraverso la LAPS Foundation, cioè la sua associazione di beneficenza che già si è messa in luce con molte altre iniziative nel corso di questa pandemia.

Lapo Elkann e il suo amore per Napoli

LAPO ELKANN NEVER GIVE UP

La passione di Lapo per Napoli e anche per la sua pizza non è certo una novità. Ogni volta che passa per il capoluogo campano, d'altronde, l'imprenditore si concede sempre una degustazione di questo genere. Lo scorso giugno, ad esempio, si era fatto immortalare all'interno della storica "Antica Pizzeria da Michele" e tempo fa postò sempre sui social network una foto della sua camera da letto, in cui si vedeva sullo sfondo un mega dipinto del golfo di Napoli. Insomma, un amore che va oltre i colori e la rivalità sportiva.

