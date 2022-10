29 ott 2022 16:23

LARGO FOCHETTI IN FIAMME! – I GIORNALISTI DI "REPUBBLICA" SONO IN SCIOPERO PER LE DECISIONI PRESE DA MOLINARI SENZA AVVERTIRE LA REDAZIONE. L’INTERVISTA A “PRIMA COMUNICAZIONE” È LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO. OGGI IL GIORNALE NON È USCITO, E IL SITO SARÀ FERMO FINO A STASERA – SOTTO ACCUSA IL TRASFERIMENTO DI “AFFARI & FINANZA” A MILANO, E IL RITORNO DI WALTER GALBIATI. ENTRAMBE DECISIONI DI CUI NESSUNO SAPEVA NIENTE…