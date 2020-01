LAURA NON C'E'. E' ANDATA A MOSTRA LE TETTE (RIFATTE) SU INSTAGRAM – SIPARIETTO SEXY PER LAURA CHIATTI CHE ESIBISCE UNA SCOLLATURA VERTIGINOSA. A EVA RICCOBONO, CHE CON SCHIETTEZZA HA SCRITTO: "AMORE, CHE POPPE!" L'ATTRICE HA RISPOSTO: "I SOLDI MEGLIO SPESI" - FOTO PEPERINE

Una partita a biliardino in un hotel di lusso si trasforma in un siparietto sexy sui social. La protagonista è Laura Chiatti, che posta su Instagram una serie di scatti in cui il décolleté prosperoso ammicca dalla scollatura vertiginosa dell'abito. Immancabili i commenti dei follower e quelli di tanti amici vip. Da Leonardo Pieraccioni a Miriam Leone, in molti sono rimasti affascinati da tanta abbondanza. A Eva Riccobono, che con schiettezza ha scritto: "Amore, che poppe!" l'attrice ha risposto con altrettanta franchezza: "I soldi meglio spesi".

