Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia

LAURA PAUSINI ED ELODIE, SGARBO AI CONTENITORI DI RAI1: BLOCCATE LE LORO IMMAGINI AL FESTIVAL

Come mai i programmi del daytime di Rai1 non hanno potuto trasmettere le immagini di Laura Pausini ed Elodie e sono stati costretti a ricorrere ad alcune foto? La cantante di Solarolo e la conduttrice della seconda serata hanno bloccato la diffusione delle loro immagini in contenitori extra kermesse. Dopo alcune lamentele in pochi hanno ottenuto le immagini ma solo per pochissimi secondi. Signore, siete a Sanremo. Anche meno.

AIELLO FA IL "REGISTA" SUL PALCO

La performance di Aiello con Ora al debutto non ha certamente convinto e regalato numerosi meme. Nei corridoi dell'Ariston gira voce che Antonio, suo vero nome, sia molto attento alla sua immagine e che avrebbe cercato di consigliare il movimento delle telecamere durante la sua edizione. Pure regista sul palco, non sarà troppo?

LO STATO SOCIALE FA BALDORIA IN HOTEL

Combat Pop per Lo Stato Sociale ma la band mica fa casino solo sul palco. Il gruppo capitanato da Lodo Guenzi fa baldoria anche in albergo, i ragazzi non passano di certo inosservati al Hotel Principe di Sanremo. Altri ospiti della struttura avrebbero segnalato la vivacità dei cantanti. So ragazzi!

"A SANREMO SI VA QUANDO LE COSE NON VANNO BENE", IL VIDEO DI FEDEZ FA IL GIRO NELLA MILANO MUSICALE

"Forse è brutto dirlo ma a Sanremo si va quando le cose non vanno bene, dispiace ma discograficamente è così", ricordate il famoso video in cui Fedez, seduto di fianco all'ex amico J-Ax, affermava con tono deciso la sua idea sui big al Festival? Nella Milano musicale ogni volta che sale sul palco parte l'invio del filmato nelle chat di Whatsapp come memorandum e con sorrisi.

IBRAHIMOVIC E LA PASSIONE PER LA PIASTRA PER CAPELLI

Zlatan Ibrahimovic campione sul campo ma una star a tutto tondo anche fuori tra sponsor, contratti blindati e partecipazioni in tv. A Sanremo gira voce che il campione svedese sia molto attento al proprio look, è attentissimo ai suoi capelli. La piastra prima di tutto.

COSA UNISCE VITTORIA CERETTI E TAYLOR MEGA?

Da una parte la super top model italiana Vittoria Ceretti, dall'altra l'influencer prezzemolina Taylor Mega. Cosa hanno in comune? Non il numero dei follower ma un uomo: entrambe sono state fidanzate con Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang.

LAURO A SANREMO, BOSS DOMS A MILANO PER LA MANICURE DALLE CINESI

Achille Lauro a Sanremo tra prove e performance (deludenti), il suo amico e collega Boss Doms a Milano. Lo segue a distanza ma intanto trascorre parecchio tempo nel centro estetico cinese di via Washington a Milano dove cura con grande attenzione la sua manicure. Il look prima di tutto.

INDOVINELLI

1) La dirigente Rai ha una passione incontrollata per un noto conduttore e anche in questi giorni festivalieri passa molto tempo a cercare un posticino per il suo carissimo amico. Chi sono?

2) Ma come mai il giornalista trascorre moltissimo tempo in bagno? Le sue assenze destano sospetti: torna sempre entusiasta. Cosa combinerà?

3) "Ma questa si sta zitta un secondo?", la presenza quotidiana di una nota opinionista in un salotto di Rai1 agita gli inviati e gli altri ospiti. Quando lei prende la parola diventa ogni volta un monologo. Chi è?

