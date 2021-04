LAURITO MEMORIES - ''ERAVAMO A MONTECATINI PER 'SERATA D’ONORE'. ALAIN DELON ERA BELLISSIMO SÌ, MA IRRITANTE. PENSAVA DI AVERE TUTTE LE DONNE AI SUOI PIEDI. NOI DOVEVAMO FARE UNA SCENA IN CUI LUI MI TRASCINAVA DIETRO LE QUINTE E QUINDI SI IMMAGINAVA CHE MI FACESSE COSE TURCHE. DOPODICHÉ IO DOVEVO USCIRE SCOMPIGLIATA. SOLO CHE LUI VERAMENTE TOCCÒ E IO GLI DETTI PURE UNO...." - IL NO A BANDERAS: “HA CAPITO CHE NON C’ERA TRIPPA PER GATTI…” – VIDEO

«Eravamo a Montecatini per Serata d’onore. Diciamo che Alain Delon non mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensasse di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone».

Lo rivela al settimanale OGGI, in edicola da domani, Marisa Laurito.

Che parla anche di altri conquistatori come Antonio Banderas: «Ha capito che non c’era trippa per gatti. Credo, però, che abbia avuto storie con tutte le donne che c’erano sul set».

L’attrice e conduttrice, che ha appena compiuto 70 anni, parla anche del suo grande amore per Piero Pedrini e del rimpianto di non aver avuto figli: «Questa domanda me la sono fatta spessissimo, ma sono convinta che i figli abbiano bisogno del femminile e del maschile. Poi, arrivata a 50 anni ho pensato: “È arrivato il giro di boa, non potrai più averli”. Credevo che questa chiarezza sarebbe stata gravosa, invece non lo è stata per niente».

"SONO VOLATA VIA DAL MIO CORPO", IL RACCONTO SOPRANNATURALE DI MARISA LAURITO

Marisa Laurito, ospite di Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, ha raccontato un’esperienza ‘extrasensoriale’.

L’attrice, 70 anni, «io come ho detto spesso, credo molto nel destino che è fatto con le nostre mani ma ci sono anche delle cose che ci accadono che ci portano su queste strade…».

E poi la rivelazione: «Una volta – continua l’attrice – mi è capitato, in uno dei momenti più drammatici della mia vita e non so come sia successo, che sono volata via dal mio corpo, Dall’alto vedevo seduto sulla sedia il mio corpo e ho capito che era solo un involucro».

«Ero felice come non lo sono stata mai – ha continuato l’attrice – Dall’alto ho capito molte cose e quindi quando ho dei momenti drammatici penso, ‘vediamo dall’alto com’è questa cosa’… Quanto mi è accaduto ho iniziato a interessarmi alle regressioni, alle energie, al futuro dopo la morte.

Ho fatto anche delle regressioni con una signora di Milano molto brava, Manuela Pompas, e con lei o ripercorso una vita, e mi ha messo in pace con dei ‘nodi’. Avevo voglia di avere dei figli però penso che bisogni farli con la persona giusta, che abbiano bisogno di un maschile e di un femminile e di molta attenzione e molto tempo. La regressione mi ha fatto capire che in una vita passata mi è successo qualcosa che mi ha dato questo senso di responsabilità nei confronti dei figli».

