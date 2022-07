“A 11 ANNI UN SACERDOTE MI HA DISTRUTTO LA VITA” - FRANCESCO ZANARDI, ATTIVISTA ANTI PRETI PEDOFILI, SI CONFESSA A “OGGI”: “QUELLO CHE SO È CHE FINO AI 30 ANNI MI ASTENNI COMPLETAMENTE DAL SESSO, NE ERO TERRORIZZATO. LE VIOLENZE, DURATE 5 ANNI, MI HANNO SEGNATO NEL FISICO E NEL MORALE. HO COMINCIATO A DROGARMI. MI HA SALVATO DALL’EROINA UNA COOPERATIVA PER TOSSICOMANI - PER LA SUA ATTIVITÀ IN AIUTO DI ALTRE PERSONE ABUSATE “MI HANNO DISEGNATO UN IMPICCATO SULLA PORTA DI CASA, SCASSINATO L’AUTO, SQUARCIATO GLI PNEUMATICI. HO SUBÌTO DUE AGGRESSIONI NOTTURNE”

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, pubblica una lunga intervista a Francesco Zanardi, 52 anni, fondatore della rete L’Abuso. Sabato 9 luglio si è unito civilmente al suo compagno ma, raccontando gli abusi a opera di un sacerdote di cui fu vittima, dice: «Avevo 11 anni, quasi 16 quando smise di toccarmi. Ma dovettero passarne altri 14 per capire quanto male mi aveva fatto... Quello che so è che fino ai 30 anni mi astenni completamente dal sesso, ne ero terrorizzato».

Violenze che lo hanno segnato anche nel fisico («Lo ha stabilito il medico legale. Disturbo da stress post-traumatico»), e nel morale («A me la depressione ha rovinato la vita. Ho cominciato a drogarmi. Mi ha salvato dall’eroina una cooperativa per tossicomani»), portato a una invalidità all’85 per cento, fatto perdere la fiducia negli altri e la fede.

Per la sua attività in aiuto di altre persone abusate «mi hanno disegnato un impiccato sulla porta di casa, scassinato l’auto, squarciato gli pneumatici. Ho subìto due aggressioni notturne», racconta. Il fenomeno della pedofilia nella Chiesa, a suo giudizio, è esteso: «In questo momento ci sono 178 sacerdoti sotto processo, 163 condannati in via definitiva, 30 vescovi accusati d’aver insabbiato gli episodi di pedofilia, 189 nuove segnalazioni, 471 casi impuniti. Consideri che l’associazione di sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, così l’abbiamo definita, ha 1.600 iscritti. Si stima che il numero dei violentati superi il milione». E non basta l’inchiesta promessa dal neo presidente della Cei Matteo Zuppi sugli abusi dal 2000 a oggi: «Non è una cosa seria. In Francia hanno indagato sugli ultimi 70 anni, addirittura 80 in Australia».

