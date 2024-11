10 nov 2024 09:50

“A 18 ANNI SONO STATA INGANNATA CON UN FINTO PROVINO PER PORTARMI A LETTO” - ALESSIA MERZ RACCONTA I DUE BRUTTISSIMI EPISODI CHE LE SONO CAPITATI DA GIOVANE: “UN UOMO MI HA CONTATTATO CHIAMATO DICENDOMI CHE C'ERA UN FILM PER ME E CHE AVREI DOVUTO FARE UN PROVINO. SONO ARRIVATA A MILANO E IN STAZIONE C'ERA UNA PERSONA CHE MI ASPETTAVA. SALII IN MACCHINA E A UN CERTO PUNTO ME LO SONO RITROVATA SOPRA. HO URLATO COSÌ TANTO CHE HA MOLLATO LA PRESA” – “HO AVUTO UNO STALKER CHE AVEVA 20 ANNI PIÙ DI ME. SAPEVA SEMPRE DOV'ERO. SUPERÒ IL LIMITE QUANDO...."