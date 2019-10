20 ott 2019 13:29

“PER 30 ANNI HO SPARATO SOLO UN MARE DI CAZZATE” - ESILARANTE IMITAZIONE DI CARLO CALENDA BY CROZZA: “MA COME SI FA A DIRE A UN OPERAIO CHE HA PERSO IL POSTO DI LAVORO ‘TRANQUILLO, TANTO TI FAI UNA START UP’. MA QUANTO NON CAPIVO UN CAZZO?! PURE 'STO FATTO CHE ESISTONO I PORACCI, L’HO SCOPERTO ADESSO. INFATTI QUANDO STAVO A CAPALBIO CON IL PROSECCHINO…” - VIDEO