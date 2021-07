6 lug 2021 16:55

“L'AMBASCIATORE MARIO VATTANI DEVE ESSERE RIMOSSO” - PD E ANPI SCENDONO IN PIAZZA PER CHIEDERE LA RIMOZIONE DEL “CONSOLE FASCIO-ROCK”: “UN FASCISTA NON PUÒ RAPPRESENTARE LA REPUBBLICA” – FIGLIO D’ARTE, VATTANI È STATO NOMINATO AMBASCIATORE A SINGAPORE. NEL 2011 ERA STATO RICHIAMATO IN PATRIA DA OSAKA, DOVE ERA CONSOLE GENERALE, PER LE PROTESTE DELLA SINISTRA DOPO LA SUA PARTECIPAZIONE A UNA MANIFESTAZIONE DI CASAPOUND - LA RIABILITAZIONE NEL 2014 AD OPERA DELLA BELLONI, OGGI AL VERTICE DEI SERVIZI...