“'ANTONIO' SCANZI, UNA CAPRA NANA" - SGARBI PICCHIA DURISSIMO SUL GIORNALISTA DEL 'FATTO': “UNA BRUTTA COPIA DI CRUCIANI, CAPELLI DRITTI E UN PO' DI FONDOTINTA PER TENTARE DI APPARIRE PIÙ GIOVANE, MOSTRA UNA SGRADEVOLE FORMA DI DISPREZZO PER LE DONNE DI 50 ANNI. LUI È SPESSO OSPITE DELLA GRUBER. SAPPIA LILLI CHE LUI TI DISPREZZA IN QUANTO VEDE LE 50ENNI COME DELLE BEFANE" - E POI LO SFIDA: “VIENI IN TV, TI MANGIO VIVO” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

SGARBI SCANZI

In una delle sue articolesse sul Fatto Quotidiano, il vice-Travaglio Andrea Scanzi si è dilettato in uno dei suoi sport preferiti: dar contro a Vittorio Sgarbi. E il critico d'arte, ora, risponde. Lo fa sul suo canale YouTube, dove ha pubblicato un video in cui picchia durissimo, definendo il giornalista "una brutta copia di Giuseppe Cruciani, tale Antonio... Scanzi, capelli dritti e un po' di fondotinta per tentare di apparire più giovane, mostra una così sgradevole forma di disprezzo per le donne di 50 anni come se fossero colpevoli di avere un'età... che forse oggi è anche la sua".

SGARBI SCANZI

E ancora: "L'età è una colpa? Le 50enni sono guardate da lui dall'alto dei suoi 40 anni pensate che cervello, che razzismo, che mancanza di rispetto". Finita? Neppure per idea, il critico d'arte continua a bastonare: "Io che l'ho massacrato in tv, capra com'è, convinto di aver fatto chissà quale combattimento. Ora lui è spesso ospite di Lilli Gruber. Sappi Lilli che lui ti disprezza in quanto 50enne, lei - donna piena di intelligenza e fascino, lo ospita nonostante lui veda le 50enni come delle befane". "Vieni in tv con me, Scanzi, che ti mangio vivo, capra nana", conclude Vittorio Sgarbi.

scanzi sgarbi