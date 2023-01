“L'ITALIA È PIENA DE FROCI!” - A “LA ZANZARA” GIUSEPPE CRUCIANI RANDELLA VICTORIA DEI MANESKIN (CHE AVEVA DESCRITTO IL NOSTRO COME PAESE COME “CONSERVATORE”): “È PIENO DI OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, DALLA MATTINA ALLA SERA IN TUTTE LE TELEVISIONI, MA LO DICO CON GIOIA! SE POI LEI PENSA CHE L'ITALIA DEBBA ANDARE A FANCULO, LA PORTA È QUELLA! PRENDA LA CITTADINANZA DELLA GUYANA O DEL BELIZE...” - VIDEO

L'assolo rock di Giuseppe Cruciani ha surclassato quello di Victoria dei Maneskin. E pensare che la bassista della popolare band ce l'aveva messa tutta per far risuonare la propria polemica contro il nostro Paese. "L'Italia è un Paese molto conservatore e sono intimiditi dal fatto che qualcuno possa truccarsi o indossare tacchi alti o apparire seminudo o non essere etero. Ma fanculo loro", aveva dichiarato la ragazza in un'intervista al Guardian. […]

"[…] Non è vero, è tutto falso! L'Italia non è un Paese conservatore, l'Italia non è intimidita dal fatto che qualcuno possa truccarsi. È pieno di fr*ci dappertutto, dalla mattina alla sera in tutte le televisioni, ma lo dico con gioia e partecipazione! È pieno di omosessuali, transessuali, gente che si trucca...", ha commentato Cruciani, smentendo la bassista con la sua abituale vena provocatoria. E ancora, alzando i toni dell'invettiva, il giornalista ha ribadito: "L'Italia non è un Paese bigotto, conservatore. Nessuno è intimidito dal fatto che c'è gente che appare nuda, nessuno!". […] “

“Se poi, da quel che leggo, lei pensa che l'Italia debba andare a fanculo, la porta è quella! Prenda la cittadinanza della Guyana, del Belize. Ci sono mille possibilità, lei è una persona ricca. Si tolga la cittadinanza italiana" […]

