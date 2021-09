7 set 2021 13:20

“E' OFFENSIVO CHE IL FILM SULL’ ECCIDIO DEL CIRCEO PRESENTATO A VENEZIA SIA STATO INTITOLATO “LA SCUOLA CATTOLICA”. NON SE NE PUÒ PIÙ” – MARIONE ADINOLFI VA ALL’ATTACCO DEL ROMANZO DI ALBINATI DA CUI E’ STATO TRATTO IL FILM - "SEMBRA CHE IN QUESTO PAESE SPUTARE SU CHIESA E SCUOLE CATTOLICHE SIA NECESSARIO PER…" - FULVIO ABBATE REPLICA: "NON BASTEREBBE UNA NORIMBERGA PER PROCESSARE I PRETI CHE HANNO ABUSATO DEI LORO ALLIEVI" - VIDEO