“C'È QUALCUNO CHE SCRIVE CHE FACCIAMO FIGLI PER MESTIERE, MA NOI NON GLI DIAMO PESO” – SE VOLETE SAPERE COME SI VIVE CON 6 FIGLI FRANCESCA E ALESSIO VE LO RACCONTANO SU INSTAGRAM – LA COPPIA, OLTRE ALL’ESERCITO DI RAGAZZINI, HA ANCHE 130MILA FOLLOWER GRAZIE AI QUALI RIESCE AD ARROTONDARE FACENDO QUALCHE PUBBLICITÀ - MA COME FANNO AD ARRIVARE A FINE MESE? “I BIMBI NON PORTANO MAI MISERIA. NOI AVEVAMO DUE CONTRATTI PRECARI ED ORA STIAMO BENE”

Filippo Fiorini per “la Stampa”

Il profilo Instagram all'inizio si chiamava @comefatecon5, ma dal 10 ottobre è diventato @comefatecon6. Il motivo è che da quel giorno è arrivata Anna (bionda come il fratello e le quattro sorelle), allora sua madre, Francesca Levi D'Ancona, fiorentina, 36 anni, insegnante con due lauree e influencer per 99 mila 918 follower di famiglie numerose e semplici fan, ha dovuto cambiare nome all'account in cui spiega come cavarsela con così tanti bambini, attraverso cui crea un reddito di tutto rispetto e dove mette in pratica la filosofia di «prenderla alla leggera e fregarsene degli haters».

L'inizio è stato illuminato dal colpo di fulmine. «Io e mio marito ci siamo conosciuti a una serata tra amici in piazza Santo Spirito, che qui a Firenze è una zona di localini - spiega mentre tiene d'occhio due dei suoi pargoli in piazza Savonarola - ci siamo piaciuti e ci siamo rivisti a una festa a tema hawaiano. Il mio costume erano due mezzi cocchi e un gonnellino. Quando la festa è finita, mi ha detto: "Ti chiedo scusa, ma vestita così dove ti posso portare? Solo a casa mia"». La battuta è stata vincente.

Quella sera si sono messi insieme, tre mesi dopo si sono sposati e nove mesi dopo è nato Paolo, 8 anni, quarta elementare, primo e finora unico maschio dei sei bimbi totali.

Mentre Francesca pensava «di limitarsi a circa due figli», papà Alessio (che gestisce l'account specchio da 34 mila follower @comefatecon6_bside, ha 41 anni, è consulente finanziario e ciclista amatoriale) le disse che «di figli ne avrebbe fatti anche 12», ma allora era ancora «giovane e entusiasta». Ora che sono arrivati a metà della promessa, lui ha già chiarito che non ha nessuna intenzione di mantenerla.

D'altronde, aveva detto la stessa cosa anche prima che arrivasse Anna. Tra il maggiore e la minore, ci sono Silvia (7 anni, terza elementare) e Maria (5, prima), che tutti lo chiedono, ma non sono gemelle. Poi Elena (4 anni, scuola per l'infanzia) e Sara, 2 anni.

Considerata anche la presenza di un cane, un coniglio e una gatta (nell'ordine Puffo, Lelli e Milou), la logistica non è semplice: «Quando ci siamo sposati siamo andati a vivere nel mio appartamento, che era fatto per una coppia e un bambino, eppure ci abbiamo vissuto in quattro. Nel 2015 abbiamo traslocato in una casa che non è enorme, 130 metri quadrati, ma ci organizziamo».

Sui social che Francesca gestisce con disinvoltura e autoironia, si vedono i soppalchi di letti matrimoniali per fare di una camera, due stanzette, il disordine, le vacanze, i giochi e l'amore tra fratelli. Per quanto riguarda il mezzo di trasporto, scelgono principalmente i piedi o le biciclette, ma per i viaggi lunghi sono passati da una station wagon a una sette posti, fino all'attuale pulmino a nove sedili. Francesca sottolinea che «ce n'è ancora uno disponibile».

Il lavoro di influencer funziona circa così: un marchio per esempio di abbigliamento infantile o di mobili per ragazzi ti paga per pubblicare una foto o un video in cui usi i suoi prodotti nella tua vita quotidiana. A volte, il brand si limita a un regalo. È proprio come una pubblicità. Francesca ha una partita Iva, fattura il dovuto e specifica nel suo post che si tratta di un contenuto promozionale, come prevede la legge.

La fama naturalmente non risparmia nessuno, ma lei e suo marito non si curano troppo di chi lascia commenti critici o addirittura sgradevoli: «C'è sempre qualcuno che scrive cose come che facciamo figli per mestiere, ma noi non gli diamo peso. I figli li avevamo già prima di aprire gli account (quattro, quando hanno iniziato) e non vogliamo essere un modello per nessuno, vogliamo solo intrattenere e raccontare qualcosa».

Di qui, le interviste sulle riviste di gossip, i podcast in radio, gli inviti in televisione e 130 mila follower in due. In mezzo, le poppate, i compiti, le attività sportive e un consiglio della nonna per chi non vuole fare figli perché è spaventato dall'attualità economica: «I bimbi non portano mai miseria - conclude Francesca - noi avevamo due contratti precari ed ora stiamo bene».