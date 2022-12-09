Il Covid torna a fare discutere: a Piazza Pulita, su La7, lite tra il giornalista e conduttore Corrado Formigli e l'ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera sulle morti nelle Rsa durante la pandemia.
“ABBIA RISPETTO DEI MORTI DI COVID PORCA MISERIA!” – TELESCAZZO A “PIAZZA PULITA”: CORRADO FORMIGLI BASTONA L’EX ASSESSORE DELLA SANITÀ LOMBARDA GIULIO GALLERA CHE NEGA L’AUMENTO DEI CONTAGI NELLE RSA DOPO I TRASFERIMENTI DEI PAZIENTI DAGLI OSPEDALI NEL 2020 – FORMIGLI LO METTE ALL'ANGOLO: “ZITTO E ASCOLTA, ABBIAMO LE INCHIESTE, SE VUOLE GLIELE MANDIAMO COSÌ SE LE RIGUARDA DAVANTI AL CAMINETTO” – LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE: “NON C’È STATA NESSUNA STRAGE DICE STUPIDAGGINI” - VIDEO-
Il Covid torna a fare discutere: a Piazza Pulita, su La7, lite tra il giornalista e conduttore Corrado Formigli e l'ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera sulle morti nelle Rsa durante la pandemia.
CAFONALISSIMO PALLONARO – ALLA CASA DEL JAZZ, PER IL PREMIO GIUSEPPE COLALUCCI, IMPEPATA DI DIRIGENTI, SPORTIVI, EX ATLETI, POLITICI E ARTISTI – PREMIATI CLAUDIO LOTITO (CHE CIANCIA DI MERCATO E DI MILINKOVIC-SAVIC), L'INOSSIDABILE GIANNI PETRUCCI, IL TRIS DI BOMBER CARNEVALE-GIORDANO-PRUZZO. E POI ALDO CAZZULLO, IL ROSSO TELESE, ROCCO PAPALEO, MARCO CONIDI E GIANNI TOGNI (SENZA LUNA E SENZA OBLÒ) - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%