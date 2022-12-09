“ABBIA RISPETTO DEI MORTI DI COVID PORCA MISERIA!” – TELESCAZZO A “PIAZZA PULITA”: CORRADO FORMIGLI BASTONA L’EX ASSESSORE DELLA SANITÀ LOMBARDA GIULIO GALLERA CHE NEGA L’AUMENTO DEI CONTAGI NELLE RSA DOPO I TRASFERIMENTI DEI PAZIENTI DAGLI OSPEDALI NEL 2020 – FORMIGLI LO METTE ALL'ANGOLO: “ZITTO E ASCOLTA, ABBIAMO LE INCHIESTE, SE VUOLE GLIELE MANDIAMO COSÌ SE LE RIGUARDA DAVANTI AL CAMINETTO” – LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE: “NON C’È STATA NESSUNA STRAGE DICE STUPIDAGGINI” - VIDEO

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Da www.corriere.it

 

Il Covid torna a fare discutere: a Piazza Pulita, su La7, lite tra il giornalista e conduttore Corrado Formigli e l'ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera sulle morti nelle Rsa durante la pandemia.

 

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