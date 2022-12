CAFONALISSIMO PALLONARO – ALLA CASA DEL JAZZ, PER IL PREMIO GIUSEPPE COLALUCCI, IMPEPATA DI DIRIGENTI, SPORTIVI, EX ATLETI, POLITICI E ARTISTI – PREMIATI CLAUDIO LOTITO (CHE CIANCIA DI MERCATO E DI MILINKOVIC-SAVIC), L'INOSSIDABILE GIANNI PETRUCCI, IL TRIS DI BOMBER CARNEVALE-GIORDANO-PRUZZO. E POI ALDO CAZZULLO, IL ROSSO TELESE, ROCCO PAPALEO, MARCO CONIDI E GIANNI TOGNI (SENZA LUNA E SENZA OBLÒ) - FOTO BY DI BACCO