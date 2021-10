25 ott 2021 19:08

“ABBIAMO AVUTO 4 ANNI DIFFICILI IN CUI NON SIAMO STATI AMATI PER NIENTE”. A "CHE TEMPO CHE FA" FABIO FAZIO FRIGNA IN DIRETTA E MANDA UN MESSAGGIO AL NUOVO AD FUORTES ALLUDENDO POLEMICAMENTE ALLE GRANE CON GLI EX VERTICI RAI SALINI E FOA – NEL 2019 FABIOLO AVEVA DETTO: L'IMPORTANTE È ESSERE CONSIDERATI UNA RISORSA E NON UN PROBLEMA". NEL GIUGNO 2020, UN NUOVO SFOGO CONTRO LA RAI: “DA TEMPO SUBISCO UN LINCIAGGIO SENZA EGUALI, NE’ GIUSTIFICAZIONI…”