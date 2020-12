rocco siffredi con la moglie rosa

Rocco Siffredi quando parla non è mai banale; così è stato durante l'intervista concessa a Le Iene (diretta instagram). L'attore parla del covid che ha avuto così come tutta la sua famiglia e di come è percepito il Covid in Ungheria.

"In Ungheria non ne parlano molto, ci sta qualcosa di molto particolare qui. Hanno un atteggiamento del tipo 'So cazzi tua' come si dice a Roma" per quanto riguarda le precauzioni che si hanno in Ungheria svela che: "Giorno dopo sempre più persone indossano la mascherina e non entri nei negozi se non ce l'hai".

ROCCO SIFFREDI INTERVISTATO DALLE IENE SU INSTAGRAM

Per quanto riguarda il Natale: "Il Natale l' ho passato come sempre, con la mia famiglia. Ma quest' anno non eravamo 4 ma 6 perché ci stavano le fidanzate". Quando si parla con Rocco è impossibile non fare un passaggio sul sesso, in una delle sue ultime interviste si era lasciato andare ad una confessione su Belen questa volta svela che quando ha avuto il Covid ha fatto sesso!

Siffredi: "Il mio covid è durato 40 giorni". E Sul vaccino...

Il re dei film porno racconta la sua esperienza da positivo al Covid: "40 giorni prima di tornare negativo! Ho avuto febbre, nausea, mal di testa, poco olfatto e il gusto? tutto sapeva di calce. Abbiamo fatto sesso quando eravamo positivi.

rocco siffredi con la moglie rosa 1

Ma ho dovuto immaginare tante cose a causa del covid infatti non sentivo gli odori! Anche dopo che ero guarito ho avuto tante difficoltà...ora lentamente sta tornando tutto normale. Puoi essere figo ricco o forte se ti becca ti fa male".

La chiusura è riservata al vaccino; imbeccato dal giornalista: "Ti farai il vaccino?" Rocco Siffredi risponde così: "Non so se farò il vaccino... aspetterò! Io ho avuto per 40 giorni il Covid quindi preferisco aspettare". La risposta di Rocco non è piaciuta ai fan che hanno cominciato a criticare in diretta la posizione di Rocco.

