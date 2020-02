Ricordi, tanti ricordi... Eva Robin's ha qualcosa da dire al nostro Antonio Zequila ?#GFVIP pic.twitter.com/BxsGAzPeNU — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2020

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Nella casa del Gf vip entra Eva Robin’s. Ed è subito show (a luci rosse). Zequila la conosce bene. Hanno avuto una storia anni fa. Appena s’incontrano lei tuona: “Sei ancora chiava**le”. Signorini mostra un video in cui Eva racconta al Live di Zequila.

l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 14

“Pur di non fargli vedere di avere 'pippo' sono scappata sotto il tavolo, se si è dimenticato di me glielo ricordiamo”, dice Eva. Poi interviene Signorini: “Come mai nel tuo elenco il nome di Eva non compare mai”. Lui risponde e precisa: “Non è vero io l'ho sempre citata. Alfonso abbiamo peccato e goduto. Sono un uomo single e non escludo niente in futuro”.

l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 17 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 2 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 16 EVA ROBINS l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 4 EVA ROBINS eva robin's a la confessione di peter gomez 6 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 18 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 8 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 9 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 11 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 7 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 10 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 5 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 6 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 1 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 12 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 13 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 3 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 15