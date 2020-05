11 mag 2020 20:07

“ABITO DI FRONTE CASA DI SILVIA ROMANO, LA VIA È IN FESTA, E' BELLISSIMO..." - VECCHIONI RACCONTA LA GIOIA DEL CASORETTO DI MILANO PER LA LIBERAZIONE DI AISHA - “GUCCINI E LA VANONI DICONO CHE DOPO LA PANDEMIA NON SAREMO MIGLIORI? LORO SONO DUE MERAVIGLIOSI BRONTOLONI E PESSIMISTI” – I CONCERTI STILE DRIVE-IN? NON HANNO SENSO, IDEM QUELLI VIRTUALI - IL CALCIO? IN QUESTO MOMENTO NON ME NE FREGA NULLA - HO SCRITTO UN ROMANZO DURANTE IL LOCKDOWN…"