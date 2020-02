“ACHILLE LAURO HA CAPITO TUTTO DELLA VITA” - GLI ASCOLTATORI DI “RADIO2” TEMPESTANO DI TELEFONATE “I LUNATICI” E SI DIVIDONO SULLO SPOGLIARELLO DEL RAPPER: “NO COMMENT, MA CHE IMPRESSIONE DIAMO IN MONDOVISIONE?” – “AMADEUS? FLUIDISSIMO, LA LEOTTA BELLISSIMA. MA PARLIAMO DI RITA PAVONE! HA DATO UNA LEZIONE A TUTTI. E RULA JEBREAL…” – VIDEO

Fiumi di telefonate subito dopo la prima serata della settantesima edizione del Festval di Sanremo a Rai Radio2. In diretta con I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che trasmettevano dal Palafiori, in diretta da Casa Sanremo, tantissimi ascoltatori hanno voluto dire la loro.

Luna, dalla Liguria, ha promosso Elodie e Achille Lauro. Clara, da Palermo, invece, ha parlato di Tiziano Ferro: "Almeno tu nell'Universo l'ha cantata in maniera splendida. E poi salvo anche la canzone cantata da Albano e Romina: se fosse in gara, sarebbe già ai primi posti. Una canzone destinata ad avere successo. Bellissima anche la canzone di Diodato. Vorrei chiedere ad Amadeus una poltronissima per gustarmi il Festival in prima fila, visto che non mi perdo una serata dal 1951".

Marco da Milano ha commentato: "Io dico Achille Lauro su tutti. Bene anche Rita Pavone ed Elodie".

Fausto, da Asti, ha seguito il Festival dal suo camion tramite Rai Radio2: "Bello questo festival, mi è piaciuta la canzone di Leo Gassman".

Alessandro da Firenze: "Devo studiare per un esame all'università, ma quando è arrivato il momento dell'esibizione di Achille Lauro mi sono fatto chiamare da mia sorella. Lo seguo dal 2012, la sua è stata una grande esibizione. Il fatto che si è spogliato lo ha portato a mantenere una promessa fatta ai fans tanti anni fa. Sono rimasto colpito dalle Vibrazioni che sono arrivate prima. Vorrei riascoltare con più attenzione la loro canzone. E mi è piaciuta anche Rita Pavone".

Carlo da Roma promuove il Festival: "Sono una guardia giurata, me lo state facendo vivere grazie alla radio. Per ora nottata tranquilla. Mi è piaciuta molto Elodie, bene anche Irene Grandi ma non c'erano dubbi, la canzone l'ha scritta Vasco Rossi, la sua canzone era un inno alla libertà. Mi è piaciuto anche Masini".

Leonardo, invece, stronca il look di Achille Lauro: "Ma che impressione diamo in mondovisione? Non ci si comporta così su un palco del genere. Se arriviamo a fare una cosa del genere a Sanremo, non mi meraviglierei di vederla un giorno in Chiesa".

Pietro si lancia nel suo podio personale: "Per me Elodie è regina del Festival. Mi è piaciuto anche Achille Lauro e al terzo posto metterei Gualazzi. Comunque bel festival, toccante, divertente, fluido. Orecchiabile anche la canzone di Albano e Romina e quella di Rita Pavone".

Daniela da Catania promuove Diodato e Masini, mentre Stefano critica Achille Lauro: "Mi piace, ma vestito così era brutto". Pino da Padova, invece, non usa mezzi termini, sempre su Lauro: "Ha capito tutto della vita e di questo Festival, che non appartiene ai bigotti e ai nostalgici".

Molti apprezzamenti anche per Rula Jebreal: "Giornalista superlativa, come poche se ne sentono", ha detto Giorgio. Cristian, invece, tifa Anastasio: "Il suo pezzo spacca. Un po' Eminem, un po' Fabri Fibra". Massimo, dalla provincia di Lecce: "Sanremo? Inizialmente ero scettico quando ho sentito gli ospiti che c'erano quest'anno. Pensavo addirittura di non vederlo, ma la curiosità era molta, così l'ho seguito per radio, visto che sto lavorando. Mi devo ricredere: bella la canzone delle Vibrazioni, mi è piaciuta Elodie, i primi cinque mi hanno veramente colpito".

Ludovica dal Canada si sbilancia: "Achille Lauro ha fatto molto piacere a noi donne! Che male c'è?". Brunella è ancora più netta: "Achille Lauro? Genio assoluto!". Non è d'accordo Daniela: "Achille Lauro? Non mi è piaciuto, proprio no comment! Parliamo invece di Rita Pavone! Ha dato una lezione a tutti nonostante l'età".

Roberto da Palermo: "Amadeus, fluidissimo. La Leotta per me è stata una grande rivelazione, bravissima e bellissima. Achille Lauro stiloso e bravissimo. Il pezzo è ottimo, secondo me potrebbe dire la sua anche all'Eurovision. Mi è piaciuta molto anche Rita Pavone. Promuovo Irene Grandi. Intensa, energetica, mi piace da sempre".

