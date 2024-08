“ALAIN DELON MI HA AIUTATO A SUPERARE UN MOMENTO BUIO” – ROCCO SIFFREDI, CHE DEVE IL SUO NOME D’ARTE AL GANGSTER DI "BORSALINO" (ROCH SIFFREDI), RACCONTA L’AMICIZIA CON L’ATTORE FRANCESE, SCOMPARSO IL 18 AGOSTO A 88 ANNI: “ERA FELICE CHE QUEL NOME MI AVESSE PORTATO FORTUNA, GLI ERO SIMPATICO” – “DURANTE UN PERIODO DI CRISI MI INVIÒ UN VOCALE, INVITANDOMI A NON LASCIARMI ANDARE. ANCHE LUI AVEVA PROVATO IL MIO STESSO DOLORE INTERIORE” – IL BERGAMO SEX, ONLYFANS, LA RESIDENZA IN UNGHERIA E LA POLITICA: “LE FEMMINISTE MI ACCUSANO DI ESSERE DI DESTRA, MA DIFENDO GAY E TRANS…”

rocco siffredi al bergamo sex 2024 foto francesca ricciardi

Reduce dal successo della serie «Supersex» a lui dedicata e interpretata da Alessandro Borghi e dello spettacolo teatrale diretto da Paolo Ruffini, Rocco Siffredi è la guest star del Bergamo Sex. La ventesima edizione della fiera dell’eros si svolgerà al Bolgia di Osio Sopra il 30, 31 agosto e 1° settembre (dalle 15.30 alle 3, ingresso 25 euro). […]

Il suo nome d’arte è quello del gangster Roch Siffredi interpretato da Alain Delon nel film «Borsalino».

«Il regista Luigi Soldati mi chiese come avrei voluto chiamarmi. Io gli risposi “Rocco, non uso il mio cognome, i miei fratelli potrebbero avercene a male”. Lui mi propose Rocco Siffredi, chiedendomi se avessi visto il film. Per me, che adoravo Delon in “Rocco e i suoi fratelli”, era il top».

Ha conosciuto l’attore francese?

«Molti anni fa, eravamo ospiti di un programma su Tf1. Il presentatore lo avvisò che, dopo di lui, sarebbe entrato un ragazzo che gli aveva “rubato” il nome. Alain si entusiasmò: “Oui, c’est Roccò Siffredì”. Entrai e gli diedi la mano dicendogli che ero un suo fan. Lui mi disse che avevo una bella moglie ed era felice che il nome del suo personaggio mi avesse portato fortuna. Sapevo di essergli simpatico. Ma c’è stato un episodio che, finora, non ho mai voluto rendere pubblico».

Quale?

«Dopo l’uscita del documentario “Rocco” e aver partecipato a “L’isola dei famosi”, tra il 2016 e 2017, ero in profonda crisi. Delon mi inviò un lunghissimo vocale, che ho conservato e non ho mai fatto ascoltare a nessuno, invitandomi a non lasciarmi andare, facendomi intendere che avrei ritrovato la luce. Lo richiamai e in una bellissima conversazione mi confidò che anche lui aveva provato il mio stesso dolore interiore. Era talmente sensibile che l’ho trovato più italiano di me».

[…] I social come hanno cambiato il porno?

«Il porno è intrattenimento per adulti, OnlyFans è voyeurismo digitale, prostituzione 2.0, dove hai la possibilità di dare a qualcuno, a casa, ciò che vuole. Il rapporto è a due; i miei film, che hanno un set, una regia, sono visti da migliaia di spettatori. Le onlyfanser sono marchiate, come tori e vacche».

A Budapest, dove vive, ha creato una Cinecittà del porno.

«Orbán è considerato in Europa un mezzo dittatore. Io, che risiedo e pago le tasse in Ungheria da più di 25 anni, non ho mai avuto problemi di censura».

[…] Cosa vota Rocco Siffredi?

«Le femministe mi accusano di essere di destra, ma è impossibile, difendo gay e trans. Non ho mai votato. Sono del partito della felicità».

